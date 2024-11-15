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▲環境部官網指出，由於環境風場為東風，西半部受地形影響擴散條件不佳，污染物容易累積，若產生背風渦旋，易使局部地區臭氧濃度上升。（圖／翻攝自環境部官網）

▲北部、雲嘉南空氣品質零星地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級。（圖／翻攝自環境部官網）

今（15）日一早台中、桃園以北地區向窗外看去，都呈現灰濛濛一片，空氣品質令人擔憂。胸腔內科名醫蘇一峰就透露，台中目前空氣很糟，忍不住嘆「沉默之丘在台灣上演」，桃園、台北、新北地區民眾也陸續發文求助，表示空氣中瀰漫一股臭味，空氣清淨機還狂響，「不知道發生什麼事，看台北方向是一片霧茫茫。」對此，環境部指出因環境風場為東風，西半部受地形影響擴散條件不佳，且局部地區臭氧濃度易上升，今日空氣品質竹苗、中部亮橘燈，北部、雲嘉南零星地區短時間也可能達橘色提醒等級。蘇一峰昨日在臉書粉專發文，表示台中目前空氣很糟，火力發電廠不斷燒，又吹東風，霧霾鎖中南台灣，他提醒民眾多吸不健康，每年要記得做肺癌篩檢，自己注意身體安全，「沉默之丘在台灣上演。」網友們也紛紛有感直言，「我在北屯大坑口這邊的高樓層，往西邊看空氣品質霧茫茫很糟糕」、「昨天出差到嘉義，也是霧茫茫的一片」。不只台中，桃園以北的地區也突然一片灰，且空氣中還飄散陣陣臭味，有中和網友發文抱怨，「半夜準備要睡了，但PM2.5偵測器突然開始叫，，不知道發生什麼事，看台北方向是一片霧茫茫。」對此，環境部官網指出，，提醒民眾注意防護。桃園環保局也提醒民眾，建議盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出，請戴好口罩，建議避免長時間劇烈運動，減少戶外活動，敏感族群請多加注意防護。而根據環境部官網，今日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級，