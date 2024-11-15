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▲中華隊先發投手「老虎」黃子鵬，面對多明尼加打線，前6局沒有被敲出安打，送出4次三振，展現壓制力。（圖／記者朱永強攝）

▲世界12強棒球錦標賽，中華隊捕手林家正（左），前2戰都完整蹲捕9局，成為引導投手度過危機的地下功臣。（圖／記者朱永強攝）

▲小可愛江坤宇打出陽春全壘打。（圖／朱永強攝）

世界12強賽台灣次戰交手多明尼加，再次靠著堅強的投手戰力與適時的長打發威，以2比1險勝對手。本屆12強賽，台灣先發投手輪值深度不足，想要搶進複賽，必須要在前2戰全力搶勝的情況下，目前獲得了最想要的結果，也幫助台灣在後續賽程中更有信心，有機會打進難度極高的複賽。本次12強賽，黃子鵬是台灣陣中的第2號先發。雖然從未明講，但少了古林睿煬之後，黃子鵬低肩側投的特性與本季在中華職棒表現的成績，在12強賽第2戰先發出戰多明尼加是水到渠成。也因此本次賽會中的情蒐小組成員吳昇峰，也以自身的經驗搭配資料數據，早早就跟黃子鵬研擬策略，收到不錯的效果。面對多明尼加的強力打線，黃子鵬充分運用對手不熟悉低肩側投的特性，且投的很有耐心。不做單一角度的對決，而是高低左右都盡量去混淆，捕手林家正也不吝搭配高角度進壘點，希望運用黃子鵬貼近地面的出手方式，創造軌跡上升的錯覺，讓多明尼加打者對於擊球點無法掌握。一般來說，在面對強力右打者，低肩側投的對應方式都是想辦法壓低、投在外角。但從資料中顯示，像是4棒的Rainer Nunez內角低的位置反而揮空率很高，黃子鵬也常常直接塞進去做對決，讓Rainer Nunez在與黃子鵬的2次對決過程中，出棒都沒辦法掌握擊球點。整體來說，黃子鵬的6局投球幾乎沒有什麼太多失投，捕手要高的角度，都能盡量丟得高；捕手要外角也能想辦法投得開，至少2分法投得很好，才讓強力揮棒的多明尼加打者，沒辦法施展長打威力。即便林家正前場對戰韓國，4次打擊僅有1支安打，而板凳上還有對戰威能帝打擊表現不錯的戴培峰，但教練團考量林家正的配球引導，是首戰勝利的贏球功臣之一，因此對戰多明尼加，還是把林家正擺上先發名單，而他也再度利用配球與鼓勵投手，幫助台灣投手群投出一場低比分比賽。在與台灣各個投手搭配的過程裡，林家正運用不同的蹲捕動作，希望給予投手比較明確的瞄準點。先發投手黃子鵬的低肩側投特性，林家正希望可以多丟一些高角度的進壘點，林家正接捕時就會把上半身盡量保持直立，讓黃子鵬可以比較容易丟高；而在與林凱威跟陳冠偉搭配時，兩人的變化球種分別是銳利的滑球與下墜幅度大的指叉球，林家正則會盡量壓低上半身，讓這2個中繼投手想辦法投在低角度的位置。除了蹲捕的細膩技巧，林家正的配球又在此役發揮效果。陳冠宇上場時，原本是想要來抓左打者，但多明尼加此時換上許多右打者。在過往日職與中職時期，陳冠宇都是以速球跟滑球的搭配來抓左打者，此時右打者上場，林家正觀察到陳冠宇指叉球狀況不差，因此接連call出，也幫助陳冠宇連飆2K化解危機。雖然這2場比賽裡林家正傳球阻殺情況不理想，但我認為這只是在接捕好球與防範跑者中，林家正選擇了前者。若仔細觀察，可發現林家正大多是採取現在大聯盟捕手主流的單膝跪姿，好處是可以有比較流暢的偷好球接捕角度，可幫助投手爭取較高的好球率，缺點則是起身傳球速度較慢。在短兵相接的國際賽裡，林家正選擇幫助投手儘量投出好球，增加對決信心，這2戰確實有效。身為中華職棒守備最穩定的游擊手，江坤宇在前2戰的防守依舊穩定。但在與多明尼加之戰，江坤宇除了防守之外，他在3局上石破天驚的陽春砲，幫助台灣在比賽前半段取得領先，再次證明了國際比賽裡，特別是比賽膠著的情況中，還是需要長打來突破僵局。面對前2局狀況不差的威能帝，根據情蒐報告，台灣打者設定威能帝在例行賽裡比例運用較高的直球做攻擊。不過威能帝也有所準備，主導了整個配球邏輯，包括對戰左打者勇敢投出滑球；或是在淺球數裡不吝投出變化球，搭配狀況不錯的直球，讓台灣打者一開始找不到節奏。江坤宇首個打席時，威能帝則是突然改變策略，連續投出速球，讓原本在一旁觀察的江坤宇出棒無法趕上。在想要調整出棒節奏，想辦法趕上速度的同時，威能帝卻在這時候投出滑球，還投到了內角高的地方，讓剛好想加快出棒速度的江坤宇給掃中，加上是個完整的揮擊，讓這個左外野飛球的距離特別深遠，最終形成陽春砲。其實整體來說，台灣打者在這場比賽，都是想辦法讓擊球面在自己的身體前，好帶出深遠的擊球距離。像是林立在8局上的高飛犧牲打也是，面對滑球也是用Inside-out的擊球動作，在身體面前擊中球帶到右半邊，完成1分打點的進帳，代表現在中職的打者實力，真的已不可同日而語。