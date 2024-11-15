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▲峮峮14日出席代言活動，分享即將到日本啦啦隊應援的心情。（圖／記者李政龍拍攝）

▲▼峮峮跨足綜藝主持也演戲，為中華職棒史上第二位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，也耕耘日本市場的她，在當地累積一定的知名度。（圖／峮峮臉書、IG、波麗佳音台灣）

峮峮（吳函峮）從節目《大學生了沒》發跡，後來加入中信兄弟啦啦隊，以「炸裂陳子豪」應援曲打開知名度，至今在「PS女孩」服務8年，人氣擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神。峮峮昨（14）日布下個月初前往日本職籃秋田北部喜悅主場，擔任一日啦啦隊，不過有粉絲擔心女神的日文名諧音似男生性器官，怕峮峮被玷汙，引發一波討論。昨天峮峮出席活動受訪，提及12月1日要赴日參加秋田北部喜悅的主題日，為此特別學了對方的應援舞，「不知道是不是會跟他們的啦啦隊一起跳，而且他們球衣主場的顏色是桃粉色，所以我就覺得好開心哦！可以穿桃粉色！」還興奮地說想跟本季轉戰秋田北部喜悅的明星球員「黑豹」阿巴西見面。峮峮將到日本公開應援的消息曝光，一名粉絲在Threads發文：「我只是想說，峮峮翻成日語，自我介紹時會不會牙敗（日語驚嚇、崩潰、生氣的語助詞）啊！」憂心峮峮的日文名「チュンチュン」讀音「chunchun」與男性生殖器「ちんちん」（chinchin）很類似，怕日本人想歪。對此，有粉絲認為想太多：「沒事啦！人家是chunchun，跟你想的不一樣...你可以去查一下峮峮在日本發行的寫真書就知道了」、「不會,跟你想的那個東西完全不一樣！」也有人認為：「原PO的擔心不是沒可能，日本人對於chen（陳姓）都可以聽錯了！峮更像呢...」、「危機就是轉機！或許是個噱頭，新來乍到的或許能讓更多人記住她！」