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中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，共軍各類型武器裝備公開亮相；海軍前艦長呂禮詩在珠海航展受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強，此話一出，立刻被瘋傳；陸委會副主委梁文傑則表示，照目前兩岸關係條例，呂禮詩是少校退役，確實沒辦法開罰。對此，空軍副司令張延廷表示，呂禮詩這些話就像給了一面鏡子，「我們要以敵為師，才能夠超敵勝敵，不要視而不見。」張延廷14日在節目《頭條開講》指出，到珠海航展一看，天壤之別，他也要這些政客別在光是作秀、吹大牛，而是要好好快馬加鞭、團結、努力、耕耘，對於建軍要務實，一步一腳印，可以走得慢沒，但是要走得實在，因為建軍不是開玩笑的，打仗是刀光劍影的。針對呂禮詩的一番話，張延廷認為，「這可能給了我們一面鏡子，我們要好好努力，要以敵為師，才能夠超敵勝敵，不要視而不見」。張延廷說，認清事實、趕快超敵勝敵，若一直落後只會差距更大，「我們不要怕中共進步，我們要比他更努力、更進步，這才是務本之道。」