我是廣告 請繼續往下閱讀

大聯盟今年自由市場最大咖球員Juan Soto爭奪戰即將進入尾聲，根據美媒《The Athletic》記者Daniel Judgeaport爆料，「爭奪Soto的球隊只剩下兩支球隊，分別為波士頓紅襪與紐約大都會。」此外日前爭奪Soto的球隊還包括紐約洋基與多倫多藍鳥。早在自由市場開市時，美媒《ESPN》就透露，「休賽季爭奪Soto的球隊縮減為4支球隊，包括藍鳥、紅襪、洋基與大都會」，如今隨著Soto陸續與這4支球隊會談完畢，決定將在紅襪與大都會之間作出抉擇。記者Judgeaport表示，「據說Soto已經將他的加盟球隊範圍縮小到紅襪與大都會兩支球隊，究竟Soto最終會在波士頓還是皇后區？」對於是紅襪或是大都會拿下Soto，外界沒有人有把握，大都會棒球總裁特助Carlos Beltran在昨出席公益活動時，就直言「球團休賽季唯一目標就是要簽下Soto」。至於紅襪球團則是派出當家三壘手Rafael Devers與紅襪名宿David Ortiz進行遊說。從薪資結構上來看，紅襪會比大都會還有本錢豪灑「銀彈」，紅襪在2023年球季收入為5億美元（聯盟第4），2024年的薪資支出只有2.19億美元（聯盟第12）。反觀大都會2023年收入為3.93億美元（聯盟第11），2024年薪資支出高達3.42億美元（聯盟第1）。