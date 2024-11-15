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多明尼加籍強打Juan Soto是本季大聯盟自由市場最大咖球員，據美媒《The Athletic》指出「爭奪戰已經進入尾聲，Soto將在波士頓紅襪與紐約大都會之間做出選擇，其中紅襪對Soto開價為13年6.11億美元（約199億台幣）。」此外若是Soto簽下這份合約，將成為聯盟史上第2大約，僅次於大谷翔平在去年與洛杉磯道奇簽下的10年7億美金（約220億台幣）的合約。紅襪自2018年奪冠後，在過去6年間只有一次打進季後賽，隨著球隊重建已經進入尾聲，紅襪在今年休賽季相較於過去幾季不在猶豫不決，並在與Soto的交涉中派出陣中多明尼加籍三壘手Rafael Devers，與紅襪名宿David Ortiz進行遊說。根據波士頓當地媒體《BostonDotCom》記者Conor Ryan透露，「紅襪在經歷2024年失敗的球季後，在今年自由市場上對任何球員都持開放態度，其中對Soto特別積極。」談到紅襪為何迫切想要得到Soto，記者Ryan就分析表示，「紅襪近年在給出破億合約都十分猶豫，尤其是30歲以上的球員，但Soto的一切都符合紅襪的標準，Soto今年只有26歲，是自2019年Bryce Harper和Manny Machado以來，首位低於30歲的超級球星。」值得一提，本季Soto在季前透過交易從聖地牙哥教士來到紐約洋基，整季出賽157場，繳出166安、包括41轟、109打點、打擊率0.288，其中洋基曾在本季提出一份9年3.6億美元的合約給Soto，但遭到Soto陣營拒絕。