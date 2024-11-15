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民進黨桃園市議員張肇良，涉嫌關說龍潭區違建案，出租圖利，被檢察官依貪污圖利罪起訴收押，並向法官求刑10年，昨（14）日桃園地院開庭審理，法官認為張肇良犯罪嫌疑重大，但相關證人均經檢察官詢問完畢，證物均已扣押，法官認為尚無羈押必要，諭令200萬元交保，並限制住居、出境出海。張肇良在民國109年、非任職桃園市議員期間，向不知情的地主租用龍潭區土地搭違建準備租給超商，興建過程中為避免遭發現是違建，還指示呂姓員工偽造不實的建築物施工中標示牌。而張肇良在110年初遭檢舉後，該案由時任桃園市政府都市發展局建築管理處周姓約僱員、時任龍潭區公所工務課陳姓約僱技術員共同認定是「施工中違建」，列為最優先拆除對象。張肇良得知後，在未經地主同意或授權下偽造「陳情書」，並在周姓約僱員指點下，持偽造的「陳情書」假借民眾陳情程序向龍潭區公所陳情。同年5月，張肇良還將此違建，以每月9萬7千元出租給連鎖超商經營，去年一度調漲租金為10萬元，從110年5月間截至今年7月15日止，獲得出租收益不法利益389萬3400元。因此桃園地檢署在本（10）月13日，依貪污治罪條例之圖利等罪嫌起訴張肇良及現任龍潭區長黃世琪等5人，隔日被檢方聲請羈押禁見獲准，張肇良不服提起抗告，高等法院審理認為，張涉犯貪污治罪條例的主管事務圖利等罪且罪嫌重大，有滅證、串證之虞，駁回抗告確定，張肇良收押桃園看守所，起訴後全案昨日移審桃園地院，院方下午開庭後，裁定張肇良200萬元交保，並限制住居、出境出海。