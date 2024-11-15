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印度與巴基斯坦東部大片地區，自10月底開始便被大片霧霾籠罩，空污程度甚至更勝以往。由於空氣品質實在太差，印度德里關閉所有小學，報導形容，有毒濃霧甚至把著名的泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）都擋住了。綜合《BBC》、《路透社》報導，由於氣溫下降、灰塵、低風速、車輛廢氣排放、農民焚燒殘梗以加速清理農地等綜合因素，德里和印度北部各省，每年秋冬之際都會面臨霧霾危害，今年也不例外。總部位於瑞士的空氣品質指數（AQI）監測組織「IQAir」警告，德里空氣中的懸浮微粒遠超安全標準的10倍以上。印度河-恆河平原地區空污之嚴重，連遠在太空都能看見。近日美國NASA就分享了衛星圖像，顯示大片霧霾橫跨印度北部並進入巴基斯坦東部。印度德里首席部長辛格（Atishi Marlena Singh）在X上發文表示，由於濃厚霧霾籠罩該市，小學將關閉並改為線上授課，直至另行通知。報導指出，印度空污嚴重，14日不只造成88%的航班延誤，通報呼吸道疾病的民眾數量也大為增加，印度政府已禁止在首都進行非必要建設，並呼籲民眾善用大眾運輸工具、避免使用煤炭和木材取暖，以應對日益惡化的空氣質量。新措施將於週五上午生效，屆時還會在道路上噴灑抑塵劑，以機械化清掃協助除塵。