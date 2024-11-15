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民進黨主席、總統賴清德13日邀請黨內各派系進行「便當會」，會中觸及2026年九合一選舉議題，各派系達成共識，要提早、盡快進行初選，並趕在全代會上提案，最快在2026農曆年前展開。對此，前立委郭正亮認為，2026國民黨在3個縣市贏的機會蠻大，包括台南、高雄、屏東。針對2026縣市長選舉，郭正亮14日在節目《大新聞大爆卦》表示，高雄比較複雜，民進黨立委林岱樺準備很久了，這次不參選以後就沒機會了；立委賴瑞隆則是要趁著陳菊還有力量的時候參選，否則未來會比較麻煩，加上只要民進黨提名，當選機率就蠻高的，因此賴瑞隆跟林岱樺不會輕易讓給潘孟安，他們不會放棄。至於2026新北民進黨參選人，郭正亮說，現在還看不清楚，因為賴清德跟蘇貞昌的關係並不好，且立委蘇巧慧的造勢能力跟她爸爸蘇貞昌差太多；但民進黨秘書長林右昌又把「罷樑案」搞得灰頭土臉，至於會不會有其他人出來，就不知道了。郭正亮指出，國民黨2026的機會蠻大的，他要說的不是新北市，因為新北本來就會贏，而是台南、高雄、屏東等3縣市。郭正亮指出，民進黨籍屏東縣長周春米在上次選舉贏很少，因此只要國民黨蘇清泉認真選仍有機會當選。而民進黨已經在備戰宜蘭，一副要把國民黨籍宜蘭縣長林姿妙幹掉的樣子，但民進黨的宜蘭盤就是分裂，加上國民黨可能和民眾黨宜蘭縣黨部主任委員陳琬惠整合，感覺2026是在比誰比較不亂。