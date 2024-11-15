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▲天兔颱風15日8時中心位置在在鵝鑾鼻南南西方海面約200公里處，以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行。（圖／中央氣象署）

▲天兔颱風路徑還有不確定性，無論是往東北，或從西南遠離都有機會。（圖／中央氣象署）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）今（15）日清晨已減弱為輕度颱風，但路徑仍有變化可能，目前天兔颱風暴風圈已在台灣南方近海，中央氣象署稍早將台東縣納入陸警範圍，同時發布強風特報。「天氣職人」吳聖宇則透露，今日東、南部地區將逐漸感受到風雨，恆春半島、台東地區的雨勢仍會很明顯，預報顯示將出現豪雨或以上等級降雨的機會。根據氣象署最新資訊，天兔颱風15日8時中心位置在在鵝鑾鼻南南西方海面約200公里處，以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行。近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑30公里。高雄、屏東、台東、恆春半島應嚴加戒備。台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。今日上午起基隆北海岸、恆春半島及馬祖，下午起屏東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，晚起恆春半島將有9至10級強陣風，請特別注意。「天氣職人」吳聖宇表示，即使天兔颱風將持續減弱，但仍是一個輕度颱風，並且可能維持到中心登陸，觀測資料也顯示颱風環流內仍有較為旺盛的對流系統在活動。因此預估今天日下半天起至晚間，包含恆春半島、台東、高屏地區，甚至到台南、花蓮一帶仍將逐漸有風雨出現，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，天兔颱風目前已減弱為輕度颱風，但高雄市仍被列入陸警範圍，以天兔目前速度看來，預計明日白天颱風中心將從屏東一帶登陸，登陸後強度就會迅速減弱，最快明晚即轉為熱帶性低氣壓，海、陸警也隨之解除。