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聯準會主席鮑爾昨（14）日釋出鷹派消息，再加上選後行情消退，美股四大指數昨日全數走跌，不過台北股市在連日走跌之下，今（15）日開盤呈現小漲，上漲51.73點、來到22767.11點。此外，台股今日收周線。大盤開小高，中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到256.37點。今日開盤量大強勢個股：高力、泰碩、鴻準、興能高、正新；開盤量大弱勢個股：廣達、悅城、聯嘉、雙鴻、系統電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1040元；鴻海開盤上漲1.5元、來到213元；聯發科開盤上漲5元、來到1240元。聯準會主席鮑爾週四表示，由於經濟強勁，聯準會不需要「急於」降息，央行將仔細觀察，以確保某些通膨措施保持在可接受的範圍內，鷹派訊號出現，再加上選後行情消退，美股四大指數昨日全數走跌，道瓊指數下跌207.33點或0.47%，收43750.86點，那斯達克指數下跌123.07點或0.64%，收19107.65點，標普500指數下跌36.21點或0.6%，收5949.17點，費半指數下跌1.70點或0.034%，收5004.59點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.49%，蘋果上漲1.38%，Alphabet下跌1.84%，微軟上漲0.4%，亞馬遜下跌1.22%。半導體股漲跌互見，高通上漲2.21%，應用材料上漲1.76%，德儀上漲0.14%，AMD下跌0.33%，輝達上漲0.33%，美光下跌0.74%。台股ADR多數收黑，台積電ADR上漲0.99%，日月光ADR下跌0.42%，聯電ADR下跌0.58%，中華電信ADR下跌1.53%。