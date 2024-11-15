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民進黨主席、總統賴清德13日邀請黨內各派系進行「便當會」，會中觸及2026年九合一選舉議題，各派系達成共識，要提早、盡快進行初選，並趕在全代會上提案，最快在2026農曆年前展開。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，若國民黨在新北市無法整合出一組好的、團結的參選人，讓民進黨贏下新北市，將影響2028總統選舉。黃暐瀚14日在節目《新聞大白話》指出，民進黨希望2026九合一選舉能順風順水，選到最好的狀況，都順風順水，最壞的狀況都在藍白身上，民進黨漁翁得利。黃暐瀚認為可以分為4個階段，第一就是屏東縣長周春米跟澎湖縣長陳光復，他們都是要尋求連任，且也沒有挑戰者，因此很快就能宣布他們連任。第二階段為競爭激烈、完全壓不下來的高雄、台南，既然這樣不如早點確定誰是參選人，提前在農曆年前就決定人選。黃暐瀚續指，第三個階段就是目前沒有執政或是沒有人尋求連任縣市，包括嘉義縣、雲林、宜蘭、嘉義市跟新竹市等，嘉義縣長翁章梁已經當了2屆，不能再選，接下來不知道由誰來選。而雲林、宜蘭、嘉義市跟新竹市，是藍白綠三腳督，民進黨也想贏下。黃暐瀚說，第四個階段，最關鍵的縣市就是新北市，若國民黨在新北市沒有辦法整合出一組好的、團結的參選人，讓民進黨贏了下，這是非常大的事件，民進黨已20年沒在新北市贏過了，如果能拿下這一大票倉，將影響2028總統選舉。