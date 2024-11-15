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名叫「彈跳豬（Moo Deng）」的侏儒河馬因為表情逗趣而在全球爆紅，泰國近期更推出輕快的50秒歌曲「Moodeng Moodeng」，有泰文、英文、中文和日文四種語言，讓「彈跳豬」直接變擁有MV的唱跳歌手。根據《美聯社》報導，歌曲有著簡單的歌詞如「Moodeng Moodeng、蹦蹦蹦、扭屁搖屁、別光顧吃啦、來跟我一起玩吧」，搭配輕快節奏，迅速抓住聽眾雙耳。音樂影片則剪輯了「Moo Deng」蹦跳玩耍、與飼養員互動，及與母親「喬娜」（Jona）親密相處的可愛畫面，成功圈粉無數。這首歌由知名泰國作曲家 Mueanphet Ammara 創作，並由泰國最大音樂公司之一的 GMM Music發行。「彈跳豬」在今年7月25日首次於春武里府芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo）亮相，母親是25歲的「裘娜」、父親是24歲的「托尼」（Tony），還有一個在2019年出生的手足「滷肉」，但是「彈跳豬」的知名度遠遠超過牠的親友，主要原因就是牠的個性「自帶迷因感」。「彈跳豬」的爆紅導致動物園遊客暴增，過去園區每週平均接待4000人，但到了九月開始每週遊客已經成長至1萬2000人，是過去的三倍。另外，「彈跳豬」還讓許多富豪慷慨捐錢，甚至有杜拜富翁送她500萬泰銖（約新台幣480萬元），人氣扶搖直上。