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14日晚間，嘉義市南京路某私人宮廟，遭4名陌生男子持棍棒亂砸，宮廟中1人開槍反擊，現場一片混亂，警方獲報趕抵，查扣一把瓦斯槍，所幸無人傷亡，並逮捕涉案的鄭姓男子等4人，以及開槍的黃姓少年，經查為雙方有債務糾紛引起，訊後依法移送地檢署偵辦。據了解，當時鄭姓男子等4人，持棍棒砸毀私人宮廟及玻璃門後，黃姓少年見狀持瓦斯槍回擊，警方獲報後展開追查，逮捕鄭姓男子等4人及黃姓少年，並查扣犯案用的瓦斯槍、棍棒4支，訊後，5人被依妨害秩序、毀損等罪嫌，移送地檢署及少年法庭偵審。