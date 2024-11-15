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國民黨立委王鴻薇12日爆料，政務委員陳時中、時任中華開發資本資深副總王必勝日前出席餐會，會後與美女比肩而出，更稱「重情重義重粉味」，卻被振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學打臉，另一位參與餐敘的美女牙醫唐櫻翠還稱陳時中「是北醫人尊敬的前輩」。對此，精神科名醫沈政男質疑，怎麼有辦法跟「那樣的人」吃飯，還那麼開心？ 胃口太好了吧！王鴻薇日前爆料，政務委員陳時中與曾任衛福部政務次長的王必勝與女性友人餐敘，酸陳時中與王必勝愛粉味，陳時中昨駁斥，餐敘都是醫生，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學也證實自己是其中之一，稱自己把「粉味」當作是稱讚；唐櫻翠13日也在社群平台還原餐會當時的情況，「當天難得阿中政委也有來，他聽著大家分享不同的話題和意見，政委總是客氣且謙卑回應大家的問題，是北醫人尊敬的前輩，餐敘最後也和其中幾位學姐一起送他離席。」沈政男14日在臉書發文，他直言，從打扮推論職業，確實不應該，「但讓民代起疑的心理因素應該是，嗯，這點恐怕連民代自己都不知道，也就是：怎麼有辦法跟那樣的人吃飯，還那麼開心？ 胃口太好了吧！」