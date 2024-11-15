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台灣大學今（15）日舉行96週年校慶，台積電創辦人張忠謀也現身，針對市場傳出台積電位於美國亞利桑那州首座晶圓廠，將於12月初舉行完工典禮，他回應，大概沒有典禮，媒體追問「是否是因為川普當選」，張忠謀僅表示「我不管啦，我沒有ceremony。」台大96週年校慶盛大登場，典禮中，台大校長陳文章頒授富邦集團董事長蔡明忠名譽博士學位，台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里等眾多貴賓到場祝賀，富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦金控董事長蔡明興等家族成員齊聚觀禮，力積電董座黃崇仁等人也現身出席。先前有消息指出，台積電位在美國亞利桑那州的首座晶圓廠將於12月6日舉行完工典禮，現任美國總統拜登、即將上任總統川普、張忠謀和台積電董事長魏哲家將共同見證台積電海外擴廠的里程碑。媒體於台大校慶典禮會前，追問張忠謀「美國建廠進度如何？」他表示，聽說很好，至於啟用典禮是否延後？張忠謀回：「沒有典禮，我想大概沒有典禮。」媒體問是否是因為川普的關係，他僅說：「我不管啦，你問我有沒有ceremony（典禮），我沒有典禮。」