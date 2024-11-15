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▲多明尼加投手Victor Lopez捲髮外形神似中華隊投手林凱威引發網友熱議。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊林凱威。（圖／中華棒協提供）

第三屆世界棒球12強賽B組賽程在昨進入第2日，中華隊以2:1擊敗多明尼加拿下預賽2連勝。在比賽中發生有趣一幕，比賽進入7局時，多明尼加派出Victor Lopez登板引起討論，因為Lopez的外型神似中華隊投手林凱威。當Lopez登板時，賽事主播田鴻魁也發現Lopez外型與林凱威十分相似，都是擁有一頭大捲髮，並在播報時說出：「所以他的控球也是一大問題」，並引起網友在直播討論區熱議。網友們紛紛議論表示，「這根本是林凱威失散多年的兄弟」、「這是平行宇宙中的另一個林凱威」、「謝謝多明尼加林凱威送幸福」、「戰術就是他們派誰，我們中華隊就派誰投」。昨比賽中林凱威與Lopez相繼登板，林凱威在7局下主投1局送出2次三振沒有失分，Lopez則是在7局上登板後援，主投1.1局被敲出2安失掉1分送出1次三振。