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▲主要是降雨在今天下半天到明天，高雄以南會有比較明顯的雨勢，台東、恆春半島、屏東山區會有局部豪雨，花蓮、台東平地、綠島、蘭嶼局部大雨。（圖／中央氣象署提供）

▲天兔颱風轉為輕颱，颱風減弱結構也減弱，但颱風周圍仍有許多暖色系雷達回波。（圖／翻攝自中央氣象署）

天兔颱風已經減弱為輕颱，且開始減慢速度並轉向，目前陸警範圍包括高雄、屏東、台東、恆春半島、台東，今天午後南部、東部雨勢逐漸增強，天兔暴風圈將在今深夜觸碰台灣陸地，預計明天傍晚後登陸，可能在台灣上空消散或是出海後減弱為熱帶低壓。中央氣象署簡任技正伍婉華說明，天兔颱風在清晨5點減弱為輕颱，今天上午8點颱風中心來到鵝鑾鼻的南南西方約200公里之處，近中心最大風速每秒30公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑120公里，陸警範圍包括高雄、屏東、台東、恆春半島，新增台東區域，海上警戒範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。未來會以比較慢的速度往台灣西南方海域靠近，花蓮以南和台南以南地區將受影響，預估未來會減慢速度，以每小時11轉8公里速度，向北北西在往東北方向靠近台灣，未來強度會持續減弱，有可能在週六下半天後碰到台灣陸地，可能在台灣上空消散或是出海後減弱為熱帶低壓。雖然天兔颱風轉為輕颱，颱風減弱結構也減弱，但颱風周圍仍有許多暖色系雷達回波，碰到台灣後將會有明顯降雨，，從南部往北擴展，主要是明天白天、下半天要看移動以及減弱狀況。秋颱路徑變化大，全世界對天兔颱風路徑的預估，到明天清晨路徑指引趨於一致，往台灣西南方近海接近，之後轉向東北獲通過台灣上空，或往西南方移動，但颱風如果在台灣西南部海面滯留，結構減弱較多，有機會往西南移動，颱風強風侷限偏南端陸地，台東、恆春降雨明顯。