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2024世界12強棒球錦標賽，中華隊昨（14）日以2：1擊敗來自中南美洲的勁敵多明尼加之後，目前在預賽B組以2勝0敗暫居龍頭位置，今（15）日則是休兵一天。而今天在台北大巨蛋也將迎來經典好戲，那就是日本與南韓隊的正面碰頭，，進行相關的分析態勢，並指今日的比賽對於南韓而言，勢必要全力搶勝之外，先發投手崔丞鎔可能會是一個不安定因素。今日的12強賽B組預賽，中華隊迎來休兵日，牛棚投手群可藉此機會好好休息，明日則將迎來關鍵的「台日大戰」。今天只有而由於，同時這場比賽也會對後續小組各隊伍的走向，有著相當程度的影響，因此自然同樣備受各國球迷的關注。其中南韓隊今晚將推派崔丞鎔擔綱先發出戰日本武士隊，更是讓不少韓媒相當擔心，因為這位年輕的23歲左投，因傷今年季中才迎來復出。崔丞鎔今年賽季在例行賽出賽12場，共計主投27局，戰績2勝1敗，防禦率高達6.00，