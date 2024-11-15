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台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案，目前行蹤不明，台南地檢署發布通緝令；兼任民進黨主席的總統賴清德日前也嚴厲表示，陳啓昱雖然已經退出民進黨，「我要在此特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案」。對此，國民黨立委謝龍介透露，自己近日在南部跑行程時，感覺到氛圍不一樣了，還有民眾跟他說「你有得拚、你會上」。謝龍介14日在節目《庶民大頭家》表示，台南市長不一定換人，不過一個政黨做了32年，鄉親想換自然就會換，近日他在南部跑行程，確實感受到這個氣氛。謝龍介也透露，自己上次選台南市長，在跑行程時，有民眾跟他說「你很辛苦，議員穩上的，為什麼要選市長？」；而現在距離2026縣市長選舉還有2年多，他回去台南卻有民眾說，「你有得拚、你會上」。謝龍介認為，氛圍已經不一樣了，兩年前認為他很困難，不過兩年後，人家感受到民進黨在這一塊土地，做了太多狗屁倒灶的事，不只是陳啟昱，他只是其中一個、不算是大咖。謝龍介說，陳啟昱是2016年6月13日當台鹽董事長，2021年2月1日離職，總共做了4年8個月；而賴清德在2017年9月4日到2019年2月擔任行政院長，「難道他都不知道嗎？而且是在他的故鄉台南惡搞。」