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▲碳佐麻里的每家分店都採獨棟經營，蓋得相當豪華，圖為碳佐麻里時代店，一旁更有水池，水池內有鯉魚、天鵝。（圖／記者葉盛耀攝）

▲碳佐麻里新興園區的外觀為清水模建築，預計12月開幕。（圖／取自碳佐麻里臉書）

▲森森燒肉將開設高雄店，12月4日試營運，11月21日開放訂位。（示意圖／森森燒肉提供）

有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」，公告創始店、即台南府前店，將營業至11月24日，主要原因在於碳佐麻里，更將結合碳佐麻里旗下火鍋、湘菜等多個品牌，預計於今年底12月將開幕。碳佐麻里將打造出全球最大燒肉「碳佐麻里新興園區」的消息，其實早在去年2023年6月就已確定。發源自台南的碳佐麻里，旗下在台南、高雄各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品之外，不定時有服務人員幫忙代烤且幾乎都要訂位才能用餐。當初2017年時，政府睽違14年再次核准開放日本和牛進口時，，足見其餐飲實力。碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里前炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年後，確定碳佐麻里的「起家厝」將歇業，轉戰至台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁，除了碳佐麻里，一旁更有誠品生活。碳佐麻里也於臉書公告府前店將歇業的消息，提及「提到還記得我們最初的外觀燈牆是華麗動人的孔雀羽毛嗎？2004年是我們故事的起點，我們放手一搏，開出台南最大的燒肉餐廳」、「二十年了，當年的爸爸媽媽，如今已是爺爺奶奶；曾經的稚嫩孩童，現在背負著責任在社會打拼，這一切都過得好快也過得好慢；二十年的物換星移，我們都長成了更好的自己！這裡承載了太多珍貴的回憶，如今20歲的台南府前店，即將邁向更寬廣的天地，朝『全球最大燒肉』蛻變邁進。」，顧客們也紛紛留言：「華麗的轉身」、「滿滿的回憶」、「謝謝府前店的陪伴」、「謝謝陪伴我們二十年，期待新興園區再梖見」、「有點難過QQ！真的在這裡吃了20年，回憶都在這裡了」、「我女兒生日最愛吃的燒肉，期待去新興園區用餐」、「每次台南行必吃地點要搬家了」。至於新興園區開幕的正確日期？碳佐麻里也公告：「只要日期確定，我們會馬上公告新興園區的十二月營運日，還有相關的活動公告以及訂位資訊屆時也會同步更新。」另外，從台中起家的「森森燒肉」目前8家店分布在台中、新竹及桃園，今年9月就宣布將進軍高雄，經過3個月的籌備後，終於在官方臉書粉專宣布，高雄中正店12月4日試營運，11月21日開放訂位。