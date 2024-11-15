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海軍前艦長呂禮詩日前赴中國出席珠海航展，接受媒體訪問時哽咽提到，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」。對此，民進黨立委林楚茵今（15）日怒批，為討好中共而傷害自己的國家，實在令人不齒，「難道是贊成中國解放軍攻打台灣？」呂禮詩在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」；國防部則回應，言論雖屬個人行為，但實際已對國家尊嚴造成傷害，已要求落實屆退官兵宣導，提醒應謹言慎行。對此，林楚茵表示，今天是她訪法的最後一天，晚上就要趕著搭機返台，這次行程扣掉航程，實際落地巴黎的時間不到72小時，「為什麼如此緊湊，卻還是一定要出訪呢？」她解釋，因為這趟旅程是台灣國會應參議院友台小組勒莫恩主席兩度邀請，所以把握時間希望更強化法國國會對台灣的支持、更增深厚的情誼。話鋒一轉，林楚茵直呼，反觀在台灣，呂禮詩卻公開「讚頌」中國人民解放軍海軍的強大，甚至對中國人民解放軍海軍的日益強大覺得「感動」。「呂禮詩為討好中共而傷害自己的國家，實在令人不齒，難道是贊成中國解放軍攻打台灣？」林楚茵怒斥，身為前軍官這樣的言論對得起過去所帶來的部屬嗎？面對正在第一線守護國家的軍中弟兄不感到羞愧嗎？真是可惡至極。林楚茵表示，就是有這種「在地協力者」配合中國認知作戰，她身為國防外交委員，就要更努力，讓認同民主理念的國際盟友站出來大聲「挺台灣」。