我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳波波曾經和小S老公許雅鈞出席同場飯局，也被拍過被小7歲中信特攻籃球員謝亞軒接送、親暱勾手。（圖／陳波波臉書）

▲陳波波腹部梳子被誤會已經開刀切除腫瘤。（圖／陳波波IG）

「PS女孩」陳波波（Bobo、本名陳柏蓉）擁有168公分身高、揉合甜美和美豔的臉蛋及32C窈窕身材，曾經效力SBL裕隆啦啦隊，目前在中信兄弟服務約7年，日前陳波波透露工作時頻尿、肚子變大 ，就醫檢查發現腹部長13公分腫瘤，想盡快切除病灶的她，昨（14）日宣布11月18日動手術，「我個人是看得很開的，什麼樣的結果我都接受！」陳波波在IG限時動態發文，對於自拍近照上肚子疑似有膠帶，被認為已經開刀除去肚子的腫瘤，她解釋是一把灰色梳子，因為畫質不佳才導致誤會，並表示最近都在專心休養，比較少更新粉專，也收到許多的關心，讓她很感動。接著，陳波波報告治療進度，語氣樂觀，「關於肚子的13公分腫瘤，預計11/18開刀，我只希望疤痕小小的跟是良性的就好，（還有醒得來，喂！）」她說自己本身很看得開，接受所有結果，最後不忘叮嚀大家如果發現身體出現異樣，一定要多做檢查。陳波波10月28日發文表示：「大家以後不要再笑我肚子很大、很愛在球賽跑廁所了...」透露照超音波發現腹部有一顆超過10公分的腫瘤，但她等不及12月進一步做MRI（磁振造影），想在2週內立刻安排手術切除，「之前看過幾次一般診所，跟我說沒事，害我拖了半年以上，礙於隱私跟尚未詳細檢查，先沒辦法跟大家說明。」如今確定手術日期，粉絲也等待陳波波公布檢驗結果。