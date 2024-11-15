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▲辯護律師林永頌對今日判決直接說重話，他說「最高院沒有站在進步思想的思維宣判，去幫助非法濫權的跨國企業，對最高法院的法官覺得不齒。」（圖／記者徐敏娟攝）

▲RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，看到今日最高法院的判決令很失望，但還是會用「永不妥協」精神，繼續奮戰努力下去。（圖／記者徐敏娟攝）

美國無線電公司（RCA）重大工殤求償案，首波519位員工與家屬求償27億元，最高法院判RCA等4家公司，應連帶賠償286人共5億7千餘萬元確定，並將222人發回更審；由1115名員工組成的「二軍」則求償73億元，一審判RCA等4公司應賠償1115人共23億300萬元，創下工殤賠償金額最高紀錄；上訴後，高等法院改判RCA等公司應賠償16億6740萬元，可上訴。全案上訴三審，最高法院今早判決廢棄發回高院更審。承審此案的最高法院審判長林金吾宣讀完判決後，特別簡要說明廢棄16億賠償金並發回高院審理的理由，承審法官認為，RCA上訴有理由，所以發回更審，而關懷協會提出的上訴則無理由。不過對於這樣的結果，林金吾特別強調，二審廢棄16億的判決發回更審，不是敗訴，不要只從形式認定，而是要觀察最高法院的重要法律理由。不過擔任RCA員工關懷協會辯護律師林永頌，對今日判決直接說重話，他說「最高院沒有站在進步思想的思維宣判，去幫助非法濫權的跨國企業，對最高法院的法官覺得不齒。」「對於最高法院這一次的判決，我們非常遺憾，也非常的憤怒」，他也認為最高法院的駁回上訴的理由不夠清楚，法律見解也不合理。他表示，最高法院以時效調查不夠清楚為由，發回更審，先前已有一軍確定案件，二軍一、二審判決，真的有必要拖這麼久嗎？另外林永頌也指出，RCA公司做時效抗辯是權利濫用，意即公司隱匿污染相關資料，脫產等行為是權力濫用，但最高院法官卻又回頭爭執時效起算，認為法官恐怕是希望案件最好不要再來。律師團也發聲明指出，RCA汙染案迄今造成數千名員工身體及生命的傷害，最高法院今廢棄二審判決，以被害人請求有無罹於時效為由，發回高等法院更審，律師團將一本初衷，努力為被害人權益奮戰。RCA案堪稱台灣史上最大工殤案，求償人數也最多，官司纏訟至今30年。1970年起RCA陸續在桃園、新竹和宜蘭設廠，因在廠區違法傾倒、排放有機溶劑等有毒廢料，員工長期飲用受污染地下水和吸入有毒氣體，導致約1300名員工罹癌，200多人死亡，1992年RCA關廠、資遣員工並賣地、脫產，1994年案情爆發，1998年受害員工組成「RCA員工關懷協會」自救會，並由「一軍」519名受害員工及家屬向法院求償。其中被害人的「二軍」共1120位前員工，提出訴訟求償共73億餘元，一審判決RCA等四家公司應賠償1115人共23億300萬元的天價，但高院二審2022年間改判賠16.67億元，全案再上訴，最高法院第三審15日宣判，二審判決全數廢棄，發回更審。RCA員工關懷協會理事長杜津珠也表示，從汙染案爆發，被害人已經努力30年了，抗爭、訴訟也20多年，看到今日最高法院的判決令，她說「我以為我們會勝訴」今天會有最終結果，事實卻不是如此，而且大家年紀都大了，換來的還是不確定，但他們還是會用「永不妥協」精神，繼續奮戰努力下去。