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本屆世界棒球12強A組預賽即將進入尾聲，今荷蘭交手委內瑞拉上演「中職洋投對決」，由曾效力樂天桃猿的Ricardo Pinto（委內瑞拉）對決曾效力統一7-ELEVEn獅的Shairon Martis。此戰委內瑞拉火力全開，全場狂掃14安豪取11分，終場就以11:0在7局提前「扣倒」荷蘭，以分組第1之姿晉級。首局委內瑞拉就火力全開，面對前獅隊洋投Martis，就先選到1次保送與獲得1次觸身，隨後靠著單局3支安打攻下4分大局，隨後4局下委內瑞拉攻勢再起，靠著Herlis Rodriguez與Ehire Adrianza掃出全壘打攻下4分。隨後在4局下與5局下委內瑞拉分別靠著4棒Carlos Perez與首棒Ehire Adrianza在各敲出1發陽春砲攻下2分，前5局打完委內瑞拉就取得10:0領先。進到6局下委內瑞拉攻勢再起，靠著Dixon Machado得點圈敲安再添1分。荷蘭打線整場熄火一分未得，終場就在7局遭到委內瑞拉以11:0「扣倒」，委內瑞拉也成本屆12強賽首支晉級的球隊。此戰勝利投手為Pinto，合計主投5局沒有失分僅被敲出3安、送出2次三振沒有投出保送；敗戰投手為Martis，僅投2.2局就被敲出8安、投出2次保送與1次三振，合計失掉8分全為自責分。