天兔颱風雖已減弱為輕颱，不過最新路徑比預期更偏西，使得登陸台灣南端的機會明顯提高，原本可能從恆春、台東近海掠過，一路修正到目前可能在明（16）日上午於屏東登陸，若真的登陸，將成為自1967年吉達颱風以來，首顆11月登陸台灣的颱風。提醒民眾今（15）日下半天起到晚間，包括恆春半島、台東、高屏、甚至到台南、花蓮一帶仍將逐漸有風雨出現，尤其恆春半島、台東地區的雨勢仍會很明顯。
根據天氣風險公司資深顧問吳聖宇預報指出，過去一段時間太平洋高壓強度仍相對較強，導致颱風的實際走向比預期要來得略為偏西，逐漸趨向恆春西南方海面，這也使得登陸台灣南端的機會明顯提高，預報路徑從原本可能從恆春、台東近海掠過，一路修正到目前可能在明天（16日）上午於屏東登陸的預測。
如果天兔颱風真的登陸，那麼會成為自1967年吉達颱風以來，再一次有颱風在11月登陸台灣，也會讓今年登陸台灣的颱風數目達到4個，也是自2008年以來全年颱風登陸數再度達到4個的紀錄。
🟡天兔颱風龜速，靠近、登陸時間後延
吳聖宇提到，天兔颱風的速度預測也明顯變慢，最主要是預報資料認為在今天（15日）到明天（16日）之間，原本引導它的太平洋高壓開始減弱，引導力量變小，導致天兔的移動速度出現明顯放慢的情況，加上路徑比先前預期要來得偏西一些，因此中心靠近、登陸的時間點也明顯往後延，目前來看可能要等到明天（16日）上半天至中午前才有機會在屏東登陸，登陸後移動速度還有可能會更慢一些，一直到明晚至後天（17日）都還在台灣東南到東部近海繼續緩慢向東北移動。
不過幸好天兔的強度將一路減弱，天兔颱風今天（15日）清晨已經減弱為輕度颱風，暴風圈範圍也持續縮小，未來往南台灣接近的過程中還會繼續減弱，可能在中心登陸的時候已經只剩下輕颱下限等級，登陸後也可能會快速減弱為熱帶性低氣壓，後續即使在台灣以東緩慢移動，也已經不是颱風，甚至就逐漸在東部海域消散。
🟡今起越晚雨越大，花蓮以南有豪雨等級以上降雨機會
吳聖宇表示預報顯示天兔颱風將繼續減弱，但仍是一個輕度颱風，並且可能維持到中心登陸，觀測資料也顯示颱風環流內仍有較為旺盛的對流系統在活動，因此預估今天（15日）下半天起到晚間，包括恆春半島、台東、高屏、甚至到台南、花蓮一帶仍將逐漸有風雨出現，尤其恆春半島、台東地區的雨勢仍會很明顯，預報仍顯示有出現豪雨或以上等級降雨的機會。
風雨較大的情況應該會維持到明天（16日）上半天，直到颱風中心登陸，強度持續減弱為熱帶性低氣壓之後，風雨才會逐漸趨於緩和，雖然起風的狀況可能不會到太強，但是降雨的部分仍然要提醒南台灣的朋友特別留意。至於其他地方雖然受影響程度有限，不過仍要持續注意颱風可能造成的影響。
至於到了後天週日（17日）則是受到東北季風南下的影響，配合天兔颱風殘餘的水氣，迎風面北部、東北部、東部將轉為有短暫陣雨的天氣，預報資料顯示在北部山區、北海岸、東北角以及宜蘭一帶有較大雨勢發生的可能性，沿海地區的風力也會明顯增大，比颱風本身靠近還要來得有感，同時溫度將轉涼，北台灣的感受較為明顯，要提醒大家注意週日的天氣變化。
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如果天兔颱風真的登陸，那麼會成為自1967年吉達颱風以來，再一次有颱風在11月登陸台灣，也會讓今年登陸台灣的颱風數目達到4個，也是自2008年以來全年颱風登陸數再度達到4個的紀錄。
🟡天兔颱風龜速，靠近、登陸時間後延
吳聖宇提到，天兔颱風的速度預測也明顯變慢，最主要是預報資料認為在今天（15日）到明天（16日）之間，原本引導它的太平洋高壓開始減弱，引導力量變小，導致天兔的移動速度出現明顯放慢的情況，加上路徑比先前預期要來得偏西一些，因此中心靠近、登陸的時間點也明顯往後延，目前來看可能要等到明天（16日）上半天至中午前才有機會在屏東登陸，登陸後移動速度還有可能會更慢一些，一直到明晚至後天（17日）都還在台灣東南到東部近海繼續緩慢向東北移動。
不過幸好天兔的強度將一路減弱，天兔颱風今天（15日）清晨已經減弱為輕度颱風，暴風圈範圍也持續縮小，未來往南台灣接近的過程中還會繼續減弱，可能在中心登陸的時候已經只剩下輕颱下限等級，登陸後也可能會快速減弱為熱帶性低氣壓，後續即使在台灣以東緩慢移動，也已經不是颱風，甚至就逐漸在東部海域消散。
🟡今起越晚雨越大，花蓮以南有豪雨等級以上降雨機會
吳聖宇表示預報顯示天兔颱風將繼續減弱，但仍是一個輕度颱風，並且可能維持到中心登陸，觀測資料也顯示颱風環流內仍有較為旺盛的對流系統在活動，因此預估今天（15日）下半天起到晚間，包括恆春半島、台東、高屏、甚至到台南、花蓮一帶仍將逐漸有風雨出現，尤其恆春半島、台東地區的雨勢仍會很明顯，預報仍顯示有出現豪雨或以上等級降雨的機會。
風雨較大的情況應該會維持到明天（16日）上半天，直到颱風中心登陸，強度持續減弱為熱帶性低氣壓之後，風雨才會逐漸趨於緩和，雖然起風的狀況可能不會到太強，但是降雨的部分仍然要提醒南台灣的朋友特別留意。至於其他地方雖然受影響程度有限，不過仍要持續注意颱風可能造成的影響。
至於到了後天週日（17日）則是受到東北季風南下的影響，配合天兔颱風殘餘的水氣，迎風面北部、東北部、東部將轉為有短暫陣雨的天氣，預報資料顯示在北部山區、北海岸、東北角以及宜蘭一帶有較大雨勢發生的可能性，沿海地區的風力也會明顯增大，比颱風本身靠近還要來得有感，同時溫度將轉涼，北台灣的感受較為明顯，要提醒大家注意週日的天氣變化。