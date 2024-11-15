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▲世界棒球12強韓國隊三壘手金倒永。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

被譽為「韓國大谷翔平」的金倒永，在這次世界12強賽大放異彩，今年他在韓職的打擊率高達3成47，敲出全壘打38發，盜壘40次，昨天對古巴單場雙響跑，包括砲轟日職洋聯防禦率王Livan Moinelo，受到大聯盟方面的關注。據報導昨天韓國古巴戰，現場有20支大聯盟球隊的球探在場，這次賽會可能將為金倒永開啟挑戰MLB之路。21歲的金倒永昨天在4次打擊中敲出3支安打，包括對古巴左投Livan Moinelo的滿貫砲，全場貢獻2支全壘打和5分打點。Moinelo本季在日本職棒太平洋聯盟拿下11勝，防禦率1.88，被譽為日本當前最強左投，將他一棒打垮，也證明了金倒永的實力。金倒永的精采表現，也讓他受到美國方面的關注，播客節目《WBC Central》主持人Sean Spradling就表示：「金道勇是當今地球上最優秀的年輕球員之一。」他還透露MLB共有道奇隊、太空人隊、大都會隊、洋基隊、小熊隊等20支球隊的球探，在現場觀看了韓國對古巴隊的這場比賽。賽後，金倒永接受了《朝鮮日報》等韓國媒體訪問時謙虛地說：「當我看到Moinelo的球時，瞬間明白了為什麼他被說是日本最棒的（投手）。」直言自己今天很幸運。展望15日的日韓戰，他充滿信心地說，聽說日本的先發投手也很優秀，所以想有機會和他們對決。金倒永這次賽會擔任球隊先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是起亞虎隊內最好，以38轟40盜提前預約韓職年度MVP。此外他也創下KBO史上最年輕的100打點、100得分的紀錄，如此身手也讓他備受國外球探關注。外傳他是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友，夢幻形象被譽為「韓國大谷翔平」，21歲之齡在場上場下都已是人生贏家。生日：2003年10月2日身高體重：183公分、85公斤效力球隊：韓國職棒起亞虎背號：5號守備位置：內野手特殊事蹟：2024年對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者