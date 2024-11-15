被譽為「韓國大谷翔平」的金倒永，在這次世界12強賽大放異彩，今年他在韓職的打擊率高達3成47，敲出全壘打38發，盜壘40次，昨天對古巴單場雙響跑，包括砲轟日職洋聯防禦率王Livan Moinelo，受到大聯盟方面的關注。據報導昨天韓國古巴戰，現場有20支大聯盟球隊的球探在場，這次賽會可能將為金倒永開啟挑戰MLB之路。
金倒永轟垮日職最強左投 受MLB球探關注
21歲的金倒永昨天在4次打擊中敲出3支安打，包括對古巴左投Livan Moinelo的滿貫砲，全場貢獻2支全壘打和5分打點。Moinelo本季在日本職棒太平洋聯盟拿下11勝，防禦率1.88，被譽為日本當前最強左投，將他一棒打垮，也證明了金倒永的實力。
金倒永的精采表現，也讓他受到美國方面的關注，播客節目《WBC Central》主持人Sean Spradling就表示：「金道勇是當今地球上最優秀的年輕球員之一。」他還透露MLB共有道奇隊、太空人隊、大都會隊、洋基隊、小熊隊等20支球隊的球探，在現場觀看了韓國對古巴隊的這場比賽。
賽後，金倒永接受了《朝鮮日報》等韓國媒體訪問時謙虛地說：「當我看到Moinelo的球時，瞬間明白了為什麼他被說是日本最棒的（投手）。」直言自己今天很幸運。展望15日的日韓戰，他充滿信心地說，聽說日本的先發投手也很優秀，所以想有機會和他們對決。
金倒永又帥又能打 被稱為「韓國大谷翔平」
金倒永這次賽會擔任球隊先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是起亞虎隊內最好，以38轟40盜提前預約韓職年度MVP。此外他也創下KBO史上最年輕的100打點、100得分的紀錄，如此身手也讓他備受國外球探關注。外傳他是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友，夢幻形象被譽為「韓國大谷翔平」，21歲之齡在場上場下都已是人生贏家。
金倒永小檔案
生日：2003年10月2日
身高體重：183公分、85公斤
效力球隊：韓國職棒起亞虎
背號：5號
守備位置：內野手
特殊事蹟：
2024年
對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄
對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手
對韓華鷹隊完成20-20，為韓職史上最年輕達成20-20紀錄的右打者
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21歲的金倒永昨天在4次打擊中敲出3支安打，包括對古巴左投Livan Moinelo的滿貫砲，全場貢獻2支全壘打和5分打點。Moinelo本季在日本職棒太平洋聯盟拿下11勝，防禦率1.88，被譽為日本當前最強左投，將他一棒打垮，也證明了金倒永的實力。
金倒永的精采表現，也讓他受到美國方面的關注，播客節目《WBC Central》主持人Sean Spradling就表示：「金道勇是當今地球上最優秀的年輕球員之一。」他還透露MLB共有道奇隊、太空人隊、大都會隊、洋基隊、小熊隊等20支球隊的球探，在現場觀看了韓國對古巴隊的這場比賽。
賽後，金倒永接受了《朝鮮日報》等韓國媒體訪問時謙虛地說：「當我看到Moinelo的球時，瞬間明白了為什麼他被說是日本最棒的（投手）。」直言自己今天很幸運。展望15日的日韓戰，他充滿信心地說，聽說日本的先發投手也很優秀，所以想有機會和他們對決。
金倒永又帥又能打 被稱為「韓國大谷翔平」
金倒永這次賽會擔任球隊先發第三棒，他在今年韓職的所有數據幾乎都是起亞虎隊內最好，以38轟40盜提前預約韓職年度MVP。此外他也創下KBO史上最年輕的100打點、100得分的紀錄，如此身手也讓他備受國外球探關注。外傳他是韓國啦啦隊女神李珠珢的緋聞男友，夢幻形象被譽為「韓國大谷翔平」，21歲之齡在場上場下都已是人生贏家。
金倒永小檔案
生日：2003年10月2日
身高體重：183公分、85公斤
效力球隊：韓國職棒起亞虎
背號：5號
守備位置：內野手
特殊事蹟：
2024年
對樂天巨人隊擊出單季第10支三壘安打，打破起亞隊史單季三壘安打紀錄
對NC恐龍隊依序擊出一壘安打、二壘安打、三壘安打及全壘打，目前是韓國職棒史上第二年輕達成的完全打擊的打擊手
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