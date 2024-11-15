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▲藍斯特企業股份有限公司熱切邀請各大企業在COP29大會上見證台灣製造的實力。（圖／藍斯特企業提供）

▲藍斯特企業率團參與聯合國盛事。圖為藍斯特企業股份有限公司 葉家瑋董事長。（圖／藍斯特企業提供）

聯合國「氣候變化綱要公約第29次締約方大會(UNFCCC COP29)」於11月11日亞塞拜然巴庫舉辦，主辦國亞塞拜然是沒有發簽證給台灣的國家，本次藍斯特企業與50淨零解方聯盟以NGO的角色受邀參加，13日在大會藍區招開發表會議及相關論壇。藍斯特企業股份有限公司將於2024年第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（UNFCCC COP29）上，透過與50淨零解方聯盟攜手參與菲律賓農業榮邦計畫，向全球發表—全球唯一省水省電的AI全自動洗機車設備。符合聯合國永續發展行動SDGs12 消費者責任生產，該產品不僅具備高度智能化操作，更可大幅節省水電資源，體現藍斯特企業在實踐ESG社會責任與環境保護方面的決心，並邀請全球企業一同參與。XMOTO的AI全自動洗機車設備專為機車車主設計，讓機車保持潔淨的同時，節能又省水。使用此設備清潔機車不僅能延長外殼壽命達40%，更可提升品牌形象高達200%。全程僅需3-5分鐘，輕鬆讓愛車煥然一新。隨著各國對ESG與氣候變遷議題的重視，XMOTO的AI全自動洗機車設備提供上市櫃公司一個實踐企業社會責任的絕佳選擇。使用此設備，企業可不僅為員工和顧客提供環保服務，還能透過行動減少水資源消耗，彰顯愛護地球的決心。藍斯特企業股份有限公司熱切邀請各大企業在COP29大會上見證台灣製造的實力，該企業說：「我們相信，此產品將成為企業推動綠色轉型的關鍵夥伴，共同實現永續發展的美好目標。」藍斯特企業股份有限公司秉持創新與環保的核心理念，致力於開發省水省電的智慧清潔設備。藍斯特以台灣為生產基地，將最優質的設備與服務帶給全球，為地球永續和企業形象增添光彩。