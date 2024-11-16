▲民眾如有發現疑似海蟾蜍，請撥打1999通報(圖／許仲淮提供)

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海蟾蜍又名蔗蟾，原產於中南美洲，早期被引進世界各地作為防治甘蔗害蟲用途，未料和當地原生物種產生競爭，成為世界百大入侵種；海蟾蜍受壓迫會分泌毒液，造成野生動物、貓、狗及人類危害，如不慎食入則可能造成傷亡。海蟾蜍在日治時期曾因生物防治用途引進臺灣，當時並未於野外建立族群，直到110年11月由台灣兩棲類動物保育協會在南投縣草屯鎮發現野外族群，111年未於臺中市發現野外族群，由於臺中市和南投縣僅有烏溪之隔，臺中市政府農業局不敢大意，於112年起委託專業團隊臺中市野生動物保育學會，執行海蟾蜍調查移除計畫，並透過生物多樣性教育宣導活動，提升市民之入侵警覺及生態保育認知。農業局表示，112年共於霧峰區發現並移除4隻海蟾蜍幼體，而113年5月草屯區鳥嘴潭人工湖發生海蟾蜍大量爆發事件，當即擴大監測範圍，將鳥嘴潭人工湖北側烏溪北岸堤外之農用道路列入。根據國立東華大學教授楊懿如團隊研究，海蟾蜍很可能會沿著農業水圳擴散，因此農業局也將霧峰區阿罩霧圳列為定點調查範圍，針對鄰近農民進行宣導，同時發放手套及塑膠桶等捕捉工具，截至113年10月底共移除21隻海蟾蜍，除平時之宣導及巡檢之外，將於農田水圳枯水期加強辦理巡檢移除，以防止海蟾蜍族群於臺中市擴散。農業局表示，農業部已於111年4月7日公告海蟾蜍為「有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物」，未經主管機關同意不得繁殖及販售，民眾如在野外發現海蟾蜍時，可撥打1999專線告知清楚的發現位置、數量及大小等資訊，將請專業人員到場處理。(台中市政府廣告)