2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，南韓隊首戰在以3：6不敵中華隊之後，昨日很快做出調整，靠著21歲的年輕潛力重砲金倒永單場揮出雙響砲，包含一發造成重傷害的滿貫彈在內，個人猛灌5分打點，終場就率領南韓以8：4擊敗古巴，順利收下預賽首勝。而南韓隊今日將在台北大巨蛋正面對決死對頭日本隊，對此日本監督井端弘和稍早受訪時則表示，「球隊必須要警戒他（金倒永）。」
金倒永潛力出眾 今年繳出38轟、40盜成績
年僅21歲的三壘手金倒永，今年在韓職打出生涯年，去年個人出賽84場繳出7轟、47打點成績，打擊率則高達0.330，擁有相當不俗的潛力。未料今年金倒永更進化，單季繳出38轟、40盜、109分打點、打擊率0.347的恐怖成績，差點就能夠達標單季「40轟40盜」里程碑，最終也順利幫助起亞虎隊奪冠，速度快又有出色長打能力的金倒永，也獲得了日媒「南韓大谷」的美名。
日韓今大巨蛋正面對決 井端監督坦言要警戒他
稍早日本武士隊監督井端弘和受訪時，談到金倒永如今的好表現時則表示：「在這麼重要的國際級賽事當中，開賽就打得這麼好的球員並不多，很多球員都需要調整手感。今年的金倒永進步了非常多，變得更加危險，因此球隊需要非常警戒這名強打者。」
而昨日南韓在對陣古巴隊的比賽上，金倒永單場揮出了雙響砲，包含2局下一發造成重傷害的滿貫彈，成為南韓隊贏球最大功臣，賽後金倒永受訪時謙虛地說到：「當我真的看到Livan Moinelo的投球時，我明白了為什麼他是日職的防禦率王。我今天很幸運，之後的比賽我希望能夠維持像今天這樣的感覺，只考慮擊球時需要注意的事情。」
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年僅21歲的三壘手金倒永，今年在韓職打出生涯年，去年個人出賽84場繳出7轟、47打點成績，打擊率則高達0.330，擁有相當不俗的潛力。未料今年金倒永更進化，單季繳出38轟、40盜、109分打點、打擊率0.347的恐怖成績，差點就能夠達標單季「40轟40盜」里程碑，最終也順利幫助起亞虎隊奪冠，速度快又有出色長打能力的金倒永，也獲得了日媒「南韓大谷」的美名。
日韓今大巨蛋正面對決 井端監督坦言要警戒他
稍早日本武士隊監督井端弘和受訪時，談到金倒永如今的好表現時則表示：「在這麼重要的國際級賽事當中，開賽就打得這麼好的球員並不多，很多球員都需要調整手感。今年的金倒永進步了非常多，變得更加危險，因此球隊需要非常警戒這名強打者。」
而昨日南韓在對陣古巴隊的比賽上，金倒永單場揮出了雙響砲，包含2局下一發造成重傷害的滿貫彈，成為南韓隊贏球最大功臣，賽後金倒永受訪時謙虛地說到：「當我真的看到Livan Moinelo的投球時，我明白了為什麼他是日職的防禦率王。我今天很幸運，之後的比賽我希望能夠維持像今天這樣的感覺，只考慮擊球時需要注意的事情。」
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