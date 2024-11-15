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▲世界棒球12強韓國隊三壘手金倒永。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

2024世界12強棒球錦標賽B組預賽，南韓隊首戰在以3：6不敵中華隊之後，昨日很快做出調整，靠著21歲的年輕潛力重砲金倒永單場揮出雙響砲，包含一發造成重傷害的滿貫彈在內，個人猛灌5分打點，終場就率領南韓以8：4擊敗古巴，順利收下預賽首勝。而南韓隊今日將在台北大巨蛋正面對決死對頭日本隊，年僅21歲的三壘手金倒永，今年在韓職打出生涯年，去年個人出賽84場繳出7轟、47打點成績，打擊率則高達0.330，擁有相當不俗的潛力。，差點就能夠達標單季「40轟40盜」里程碑，最終也順利幫助起亞虎隊奪冠，速度快又有出色長打能力的金倒永，也獲得了日媒「南韓大谷」的美名。稍早日本武士隊監督井端弘和受訪時，談到金倒永如今的好表現時則表示：「在這麼重要的國際級賽事當中，開賽就打得這麼好的球員並不多，很多球員都需要調整手感。而昨日南韓在對陣古巴隊的比賽上，金倒永單場揮出了雙響砲，包含2局下一發造成重傷害的滿貫彈，成為南韓隊贏球最大功臣，賽後金倒永受訪時謙虛地說到：「我今天很幸運，之後的比賽我希望能夠維持像今天這樣的感覺，只考慮擊球時需要注意的事情。」