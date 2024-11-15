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中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，共軍各類型武器裝備公開亮相；海軍前艦長呂禮詩在珠海航展受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強，國防部對此表示，該言論已對國家尊嚴造成傷害，陸委會副主委梁文傑則表示，照目前兩岸關係條例，呂禮詩是少校退役，確實沒辦法開罰。前立委郭正亮認為，「呂禮詩沒有必要道歉，如果要就法律來說，是規定將領，但他是少校，那法律也不適用，他們主要是要恫嚇軍人」。呂禮詩在中國珠海航展受訪聲稱，要讓台灣觀眾知道，「我們中國有多強」；國防部則回應，言論雖屬個人行為，但實際已對國家尊嚴造成傷害，已要求落實屆退官兵宣導，提醒應謹言慎行。國安局長蔡明彥14日也表示這樣的言論的確不妥當，也可能淪為中共對台認知操作的訴求。郭正亮14日在節目《大新聞大爆卦》表示，珠海航展並非解放軍舉辦的，這個博覽會是世界級別的，美國、法國都去了，他的朋友也是上網買票前往，「我不知道蔡明彥的意思，他是說這個不能去嗎？還是因為呂禮詩講的話？這要講清楚，這不是解放軍辦的，我覺得主要還是呂禮詩講那些話，流露出中國民族主義，說對方殲-35A很強，至於殲-35A是不是好的飛機，有客觀標準，第五代做到隱形戰機的國家沒有幾個，這是可以比較的」。郭正亮認為，民進黨當然是因為統獨之爭，因此呂禮詩沒必要道歉，「如果要就法律來說，是規定將領，但他是少校，那法律也不適用，他們主要是要恫嚇軍人，民進黨接下來可能會修法，把它改成校級以上」。