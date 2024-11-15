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▲楊貴媚、嚴藝文高空滑索冒險，鍾欣凌嚇破膽大喊「這個我不行」。（圖／齊石傳播）

▲嚴藝文看著為夢想努力的棒球小選手一臉心疼。（圖／YouTube 台視官方頻道）

▲《老少女奇遇記2》驚喜安排選手的爸媽到日本探望孩子。（圖／YouTube 台視官方頻道）

▲鍾欣凌示範台灣的「乾杯」給日本人看。（圖／YouTube 台視官方頻道）

▲嚴藝文一早起來被畫花臉。（圖／YouTube 台視官方頻道）

《老少女奇遇記2》即將在17日首播，由影后楊貴媚擔任總製作人，和鍾欣凌、嚴藝文再度合體，3人一起展開日本之旅。鍾欣凌、嚴藝文一起接受媒體訪問，聊起旅程中的點點滴滴，其中他們在第一站高知去探訪了台灣棒球留學生喬恩和國善，製作單位特別邀請了國善爸媽驚喜到場探望兒子，喬恩則是頻頻回頭，默默期待也想看到自己的父母，讓嚴藝文都看不下去直呼：「你不要再回頭了！你爸媽不會來！」還向製作單位抗議：「是有差兩張機票錢嗎？」鍾欣凌回憶玩高空滑索時，原本在下面看還覺得沒什麼、自己應該不會害怕，甚至沿路不斷鼓勵其他人，沒想到一換她上場，直接被七層樓高的高度嚇壞，整個大尖叫說：「我不行！」在高台上掙扎了足足20分鐘，到製作單位都快放棄之際，她才終於突破恐懼出發，先一步挑戰完畢的嚴藝文，還在終點等待時完全不知道鍾欣凌的恐懼，還因為鍾欣凌抵達終點時碰撞到地面的畫面太好笑，大肆嘲笑了一番，直到看到節目畫面後，才知道鍾欣凌經歷了極大的恐懼，讓她直呼對她感到很不好意思。原本就超懼高的嚴藝文，則被爆料當時非常失控，罵的髒話都是需要消音的那種，對別人來觸碰她也感到很敏感，還好最後也有挑戰成功。不過她們從福岡飛到福島時的飛機，歷經了暴風雨和大亂流，讓嚴藝文直呼：「搭飛機比較恐怖！」嚴藝文說當時一直狂念阿蜜陀佛跟心經，當時製作人崔長華還特地到她身旁安慰她，兩人十指緊扣太大力道手指都瘀青。節目組還去探訪了在日本留學的台灣高中棒球選手謝喬恩和黃國善，嚴藝文和鍾欣凌都對兩位小選手相當心疼，感嘆他們在日本訓練的日子真的太辛苦了，在新的環境、使用新的語言，生活壓力一定很大，每天除了練球還是練球，空閒時間最遠只去到附近的便利商店。自認哭點很高的嚴藝文，在看到黃國善父母驚喜到場、謝喬恩頻頻回頭也想尋找自己爸媽卻未果的模樣，淚腺直接大爆發，還向製作單位抗議：「是有差兩張機票錢嗎？」後來才知道因為喬恩的父母才剛去探望過他，因為擔心太頻繁去的話，會影響到喬恩練習的心態和狀況，所以他們才沒有來，並以送上手寫信來代替。除了逼出眼淚的溫情故事外，節目中也有許多有趣搞笑的回憶，像是3人一起扮演藝妓時，臉上都被畫成白的，讓嚴藝文和鍾欣凌直呼：「真的好醜喔！」一路上看到的人都在笑她們，連攝影師們都笑到抖動，同行的小鮮肉風田一看到她們的裝扮後，笑容也根本藏不住，還言不由衷地說：「很漂亮啊！我真的好幸福喔，我有3個老婆，有多漂亮不要問我，因為我瞎了。」讓她們至今回想起來還是爆笑連連。