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本名張可昀的藝人小甜甜，與前夫宋晉賢離婚後，兩人因小甜甜愛犬「茼蒿」於網路上互嗆，雙方對簿公堂。小甜甜在網路上痛罵宋是「又渣又爛的前夫」、「不負責任的爸爸」等語，宋男不滿，提告妨害名譽，但因舉證不足，檢方兩度對小甜甜做出不起訴處分。宋男再議，案經高等檢察署審理後，15日駁回再議確定，小甜甜獲不已訴確定。2020年，小甜甜和小5歲的宋晉賢交往半年後奉子成婚，結婚2年就發生婚變，雙方開始在媒體上隔空開戰，去年3月協議離婚。但宋晉賢幫忙帶小甜甜愛犬「茼蒿」看醫生，卻懷疑小甜甜虐狗，公開「茼蒿」血淋淋傷口畫面，小甜甜否認就開始在網路上發文回擊「又渣又爛的前夫」、「不負責任爸爸」、「沒幫小孩噴防蚊液及虐狗」，之後又在直播罵他：「機掰的人、他X的、雞X爸爸、說謊的人」。宋男覺得好心幫小甜甜帶狗就醫，卻遭到莫名指控，因此到警局對小甜甜提告妨害名譽。士林地檢署認為罪嫌不足，將小甜甜不起訴，宋向高檢署聲請再議，高檢署發回士檢績查。檢方二度偵查時，小甜甜仍否認犯行，希望前夫能提出相關證據，檢方認為宋男未提供直播有關公然侮辱檔案及譯文等，仍依罪嫌不足，二度不起訴小甜甜。宋男再聲請再議，這次一樣遭到高檢署駁回，小甜甜獲不起訴處分確定。