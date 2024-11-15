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▲未來24小時累積雨量部分，僅台東縣山區，未來24小時累積雨量200至340毫米（標準350毫米），符合停班課標準。（圖／中央氣象署提供）

▲全台22縣市，「停止上班上課雨量」參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）持續逼近台灣，今（15）日下午以及明天，是否有機會停班停課？中央氣象署也在今（15日）早10點正式更新未來24小時的風雨預測，據氣象署最新風雨預報，未來24小時累積雨量部分，，符合停班課標準。其他地區雖沒達標準，但要注意恆春半島累積雨量最高可達340毫米；屏東縣山區250毫米；花蓮地區最高可累積190毫米，越晚雨勢將越明顯。風力方面，明天上午6時前，恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。綜合風雨預測以及風力預測，明天午前達標的地區包括台中縣山區、恆春半島。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其時，或，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。