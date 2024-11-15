天兔颱風（國際命名：Usagi，日本提供）持續逼近台灣，今（15）日下午以及明天，是否有機會停班停課？中央氣象署也在今（15日）早10點正式更新未來24小時的風雨預測，其中台東縣山區、恆春地區達停班課標準，不過是否停班停課由當地縣市政府決定，仍以各縣市公布為準。
據氣象署最新風雨預報，未來24小時累積雨量部分，僅台東縣山區，未來24小時累積雨量200至340毫米（標準350毫米），符合停班課標準。其他地區雖沒達標準，但要注意恆春半島累積雨量最高可達340毫米；屏東縣山區250毫米；花蓮地區最高可累積190毫米，越晚雨勢將越明顯。
風力方面，明天上午6時前，恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。綜合風雨預測以及風力預測，明天午前達標的地區包括台中縣山區、恆春半島。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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風力方面，明天上午6時前，恆春半島最大平均風力6到7級、陣風9到10級，也已達停班停課標準。綜合風雨預測以及風力預測，明天午前達標的地區包括台中縣山區、恆春半島。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。