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▲本月11日，警方查緝呂姓毒品通緝犯，並查獲毒品及現金以及槍枝組件等。（圖／翻攝畫面）

本月11日，屏東枋寮分局、高雄湖內分局，共同查緝40歲的呂姓毒品通緝犯，但呂男卻拒檢並駕車衝撞警車，員警見狀朝呂男駕車連轟9槍，並將呂男拉下車壓制逮捕，從住處及身上查獲毒品及槍枝零組件等，訊後依涉嫌毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。據了解，呂男因涉毒品案遭判刑，卻持續在高雄市販毒，用以籌措逃亡費用，枋寮警分局接獲情資，隨即與湖內分局組成專案小組跟監蒐證。本月11日，警方前往燕巢區呂男出沒處逮人，呂男一見到警方，竟駕車衝撞警方偵防車，警方見情況危急立即拔槍，對空鳴槍及對呂男駕車輪胎連開9槍，並將其拉下車壓制逮捕。警方從呂男身上，查扣安非他命、1萬多元現金等，又從其住處查扣槍身、槍管及撞針等槍枝零組件、以及毒品海洛因、大麻等，訊後將他依法送辦，警方將持續追查毒品來源。