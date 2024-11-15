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中國國際航空航天博覽會11月12至17日在珠海舉行，共軍各類型武器裝備公開亮相；海軍前艦長呂禮詩在珠海航展受訪時哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強；陸委會副主委梁文傑則表示，照目前兩岸關係條例，呂禮詩是少校退役，沒辦法開罰。對此，前立委蔡正元則擔心呂禮詩退休金的75%，呂禮詩也回應，即使他們想盡辦法要扣他的月退俸也沒關係，他可以到法院去講，他有哪一件事情是認知作戰？蔡正元14日在節目《頭條開講》中表示，他擔心呂禮詩退休金的75%，呂禮詩則在視訊中回應，他們說這是一個模糊地帶，無法可罰。呂禮詩也透露自己哽咽原因，從1840年鴉片戰爭以後，列強法西斯主義或是帝國主義對中國不斷壓迫，直到抗戰勝利，中國人才真正的站起來，「我們先祖怎樣走過這樣的艱辛歲月，被軍閥欺凌，難道不難過嗎？」呂禮詩質疑，說他做認知作戰的政府官員，當初有在做維護世界和平這件事嗎？即使自己的月退俸被想盡辦扣掉也沒關係，他有哪一件事情是做認知作戰？他可以到法院去講，他也直言，真正最玻璃心的就是少數民進黨的立委、政府官員。