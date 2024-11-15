行政院長卓榮泰4月16日宣佈由原任崇越公司策略長的郭智輝擔任經濟部長，但崇越卻未依規定發布重訊，遲至5月22日才補發重訊，但證交所也未處罰，證交所董事長竟說，第一次違反通常是給予警告。民眾黨立委黃國昌揭發此事，並批評，這樣的作法是否有違一般的認知，相信國人心中都有一把尺。
黃國昌說，他質詢金管會主委彭金隆，公司治理遇到有特定政治背景的人可不可以就因此轉彎，金管會主委彭金隆說規定就是規定，但關鍵的問題是，實務上真的有做到嗎？
黃國昌也說，郭智輝在4月10日就已將持股轉讓給特定人，崇越卻未依《證券交易法》的規定，於下個月事後申報，違反法令事實明確，證交所《上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊》也強調，絕不是給予警告就可以了事。
黃國昌說，前述這些違法，檢舉人先跟證交所檢舉，卻得到證交所替崇越擦脂抹粉的回應，認為既然郭智輝已經解任就不用再事後申報，這樣的回答，讓謹守法規的投資大眾十分心寒。要求證交所應在一週內查明，除了依法行政外，絕不能因為遇到大官，就讓彭金隆口中所說規定就是規定，淪為大笑話！
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黃國昌也說，郭智輝在4月10日就已將持股轉讓給特定人，崇越卻未依《證券交易法》的規定，於下個月事後申報，違反法令事實明確，證交所《上市公司內部人股權交易問答集宣導手冊》也強調，絕不是給予警告就可以了事。
黃國昌說，前述這些違法，檢舉人先跟證交所檢舉，卻得到證交所替崇越擦脂抹粉的回應，認為既然郭智輝已經解任就不用再事後申報，這樣的回答，讓謹守法規的投資大眾十分心寒。要求證交所應在一週內查明，除了依法行政外，絕不能因為遇到大官，就讓彭金隆口中所說規定就是規定，淪為大笑話！