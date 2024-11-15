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FIFA世界盃足球南美區資格賽，目前排名高居南美區榜首的阿根廷，今（15）日前進客場交手巴拉圭，未料此戰在比賽第11分鐘率先破門成功的阿根廷，很快地在19分鐘被對手追平，下半場巴拉圭再靠著效力於西甲赫塔菲的Omar Alderete，在開賽不久後攻下寶貴的第2球，世界杯和美洲杯衛冕冠軍、世界排名第1的阿根廷，賽前世界盃預賽前10輪下來，得到22分排名榜首；至於巴拉圭則是10場比賽下來拿到13分，排在南美區第6位。本場比賽，阿根廷依舊是過去世界盃冠軍的主要班底，由本場比賽第11分鐘，阿根廷是率先發動攻勢的一方，靠著中場好手Enzo Fernández送出漂亮挑傳，隨後Lautaro Martínez即時插上，以左腳墊射成功破門。而第一時間這球被裁判吹判越位，，阿根廷率先取得1：0的領先。比賽第19分鐘，主場作戰的巴拉圭很快有所回應，靠著，烏拉圭將比分扳平為1：1。下半場開賽不久，巴拉圭再度發起攻勢，他們先是獲得一個位置不錯的任意球，，以2：1反倒領先阿根廷，終場巴拉圭順利抵擋駐阿根廷的反撲，就以2：1收下比賽勝利。阿根廷今日客場落敗之後，目前世預賽11場比賽下來拿下22分，雖然還是位列榜首，但優勢逐步縮水。，未來阿根廷還有一些難題，需要總教練Lionel Scaloni率領球隊一一去克服。