FIFA世界盃足球南美區資格賽，目前排名高居南美區榜首的阿根廷，今（15）日前進客場交手巴拉圭，未料此戰在比賽第11分鐘率先破門成功的阿根廷，很快地在19分鐘被對手追平，下半場巴拉圭再靠著效力於西甲赫塔菲的Omar Alderete，在開賽不久後攻下寶貴的第2球，終場巴拉圭就以2：1逆轉擊敗阿根廷，阿根廷今日當家球星梅西（Lionel Messi）仍舊帶隊出戰，可惜最終未能幫助球隊搶勝。
阿根廷今客場出戰巴拉圭 最終遭到逆轉擊敗
世界杯和美洲杯衛冕冠軍、世界排名第1的阿根廷，賽前世界盃預賽前10輪下來，得到22分排名榜首；至於巴拉圭則是10場比賽下來拿到13分，排在南美區第6位。本場比賽，阿根廷依舊是過去世界盃冠軍的主要班底，由主將梅西（Lionel Messi）、Lautaro Martínez、Julián Álvarez等人聯袂出場。
本場比賽第11分鐘，阿根廷是率先發動攻勢的一方，靠著中場好手Enzo Fernández送出漂亮挑傳，隨後Lautaro Martínez即時插上，以左腳墊射成功破門。而第一時間這球被裁判吹判越位，但在VAR介入後，認定沒有越位，進球有效，阿根廷率先取得1：0的領先。
比賽第19分鐘，主場作戰的巴拉圭很快有所回應，靠著前鋒Antonio Sanabria在禁區內一記相當漂亮的倒掛金鉤，成功攻進球門，烏拉圭將比分扳平為1：1。
下半場開賽不久，巴拉圭再度發起攻勢，他們先是獲得一個位置不錯的任意球，隨後Omar Alderete用頭成功將球頂向死角，巴拉圭攻下第2球，以2：1反倒領先阿根廷，終場巴拉圭順利抵擋駐阿根廷的反撲，就以2：1收下比賽勝利。
阿根廷近4戰僅1勝 仍位居榜首但優勢縮水
阿根廷今日客場落敗之後，目前世預賽11場比賽下來拿下22分，雖然還是位列榜首，但優勢逐步縮水。最近4場世預賽，阿根廷拿到1勝1平2負的成績，只拿到4分，未來阿根廷還有一些難題，需要總教練Lionel Scaloni率領球隊一一去克服。
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世界杯和美洲杯衛冕冠軍、世界排名第1的阿根廷，賽前世界盃預賽前10輪下來，得到22分排名榜首；至於巴拉圭則是10場比賽下來拿到13分，排在南美區第6位。本場比賽，阿根廷依舊是過去世界盃冠軍的主要班底，由主將梅西（Lionel Messi）、Lautaro Martínez、Julián Álvarez等人聯袂出場。
本場比賽第11分鐘，阿根廷是率先發動攻勢的一方，靠著中場好手Enzo Fernández送出漂亮挑傳，隨後Lautaro Martínez即時插上，以左腳墊射成功破門。而第一時間這球被裁判吹判越位，但在VAR介入後，認定沒有越位，進球有效，阿根廷率先取得1：0的領先。
比賽第19分鐘，主場作戰的巴拉圭很快有所回應，靠著前鋒Antonio Sanabria在禁區內一記相當漂亮的倒掛金鉤，成功攻進球門，烏拉圭將比分扳平為1：1。
下半場開賽不久，巴拉圭再度發起攻勢，他們先是獲得一個位置不錯的任意球，隨後Omar Alderete用頭成功將球頂向死角，巴拉圭攻下第2球，以2：1反倒領先阿根廷，終場巴拉圭順利抵擋駐阿根廷的反撲，就以2：1收下比賽勝利。
阿根廷近4戰僅1勝 仍位居榜首但優勢縮水
阿根廷今日客場落敗之後，目前世預賽11場比賽下來拿下22分，雖然還是位列榜首，但優勢逐步縮水。最近4場世預賽，阿根廷拿到1勝1平2負的成績，只拿到4分，未來阿根廷還有一些難題，需要總教練Lionel Scaloni率領球隊一一去克服。