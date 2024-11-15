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代工大廠鴻海昨（15）日召開法說會，當中公布第三季財報，營收來到新台幣1.855兆元，季增19.6%、年增約兩成，回歸母公司淨利為新台幣493.25億元，季增41%、年增14%，皆呈季、年雙成長，每股純益為3.55元。此外，鴻海第三季營業利益為新台幣547.71億元，季增23%、年增19%；營業利益率2.95%，季增0.08個百分點、年減0.04個百分點；淨利率 2.66%，季增0.4個百分點、年減0.14個百分點。鴻海累計前三季累計營收達新台幣4.7兆元，年增9.72%，稅後獲利新台幣1063.79億元，年增19.6%，每股純益7.67元，優於去年同期6.42元，皆創下歷年同期新高。前三季毛利率6.3%，較去年同期6.37%微減，前三季代表本業的營業利益1361.26億元，營益率2.88%，較去年同期2.73%增加0.15個百分點。鴻海累計前三季稅後獲利達新台幣1063.79億元，年增19.6%；淨利率2.25%，較去年同期2.06%增加0.19個百分點，前3季每股純益7.67元，優於去年同期6.42元。鴻海說明，第三季四大產品無論季對季、年對年預估均有超乎預期表現。若以營收比重來看，消費智能產品占45%、雲端網路產品32%、雲端終端產品17%、元件及其他產品6%。針對明年營運表現，董事長劉揚偉表示，2025年將面臨三大影響因子，分別是政經局勢、貨幣政策，以及AI產業發展，其中，在全球加快投資力道，以及客戶強勁需求帶動下，AI將是2025年ICT產業與產品中最重要成長動能，鴻海2025年AI將占伺服器營收比重達50%，出貨將逐季攀升。雖然鴻海對AI伺服器和雲端業務保持樂觀，但對於傳統的消費電子產品，鴻海則調低了全年展望。公司指出，全球地緣政治風險增加，加上經濟不確定性，對消費電子產品的需求造成壓力。為了業務多元化，鴻海近年來大力推動電動車代工業務。然而，由於全球電動車需求放緩，鴻海將其「2025年全球電動車市場5%市佔率」的目標推遲。劉揚偉未透露新的具體目標，但表示短期內公司有信心獲得傳統車廠的訂單，並積極與兩家日本汽車製造商洽談合作。而針對川普即將上任，對地緣政治投下新的變數，外界關心鴻海未來全球布局因應。對此，劉揚偉表示，作為一家跨國企業，集團關心的不是選舉本身，而是投資政策、環境及商業機會等因素。劉揚偉強調，鴻海在美國投入營運以來，已經跨越超過11屆的歷任總統，集團在美國的布局奠基在集團宗旨，「長期、穩定、發展、科技、國際」之下，深耕將近40年，設置將近50座廠區，雇用超過5000名的美國員工，創造出每年256億美元的營收，能有這樣的成果，都是每一位鴻海美國同仁努力貢獻的結果。至於威州的投資案，劉揚偉表示，過去3年多期間，鴻海在威州投資規模已達10億美元，所雇用的美國同仁至少成長42%。威州的營收較去年同期，成長了140%。今年以來，鴻海更是當地拉辛郡最大的納稅者。也因為鴻海的耕耘，看到更多的企業來到當地投資，一起貢獻威州的經濟與就業。