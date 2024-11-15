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週刊12日報導，民眾黨主席柯文哲曾對媒體人璩美鳳性騷擾，週刊更爆料，柯文哲的隨行秘書黃心湘與柯文哲曾一起看海，前民眾黨竹縣黨部執行長林冠年13日在政論節目中諷刺柯文哲是慣用撩妹，更爆料柯文哲經常對幕僚陳智菡品頭論足，還曾稱讚她頗有姿色，更要陳智菡的丈夫、民眾黨副秘書長許甫去問問陳智菡過去有沒有被騷擾過。對此，陳智菡今（15）日先是怒批假女權主義者的評論噁心至極，並無奈感嘆表示，林冠年是開小差被辭退、疑似酒駕無法選舉而狹怨報復。民眾黨立院黨團今日舉行記者會回應時事議題，包括民眾黨團總召黃國昌、副總召麥玉珍、幹事長吳春城、立委黃珊珊、立委陳昭姿、黨團主任陳智菡等出席。媒體詢問週刊與林冠年爆料，柯文哲經常對陳智菡品頭論足一事，民眾黨團總召黃國昌表示，一個人在發言時指控別人，特別是冒犯到女性已經很無禮，在沒有事實的依據情況下提出這問題，「我覺得更無禮。」陳智菡表示，這個題目已經對她造成困擾，柯文哲非常重視團隊成員的能力，而不是外表，這件事相信大家都非常清楚，這種莫須有的指控已經傷害到柯文哲主席，甚至是她的先生與她的家庭，以及對於她這樣認真工作的女性造成莫大的汙辱。陳智菡菡嘆了一口氣，語帶無奈回應表示，另外還有一堆網路上跟節目上跟風的評論，一堆假的女權主義者在這邊跟風討論，把女性工作跟她的容貌做不當的連結，「我覺得噁心至極」。陳智菡表示，林冠年會離開台北市政府，當初是因為他開小差，有差勤的問題被迫離職，後來他想要選舉又因為疑似酒駕而沒辦法選舉，一切可以說是狹怨報復。