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▲這隻貓坐在客人的背上，以最大的專注度和關愛為客人按摩。（圖／翻攝自影片）

一隻可愛的貓咪正賣力地幫人類按摩，像是學著其他按摩師的動作，看起來非常可愛，相關影片在社群平台發佈後，引發網友們躁動，認為泰國清邁的「按摩貓」真的太可愛了。根據《美聯社》報導，泰國清邁一家Spa按摩店，有人看到一隻貓用前爪為人類按摩，他坐在客人的背上，以最大的專注度和關愛為客人按摩。這隻「貓按摩」影片被發上社群平台，獲得廣大網友的關注和迴響。從影片中可以看到，這隻虎斑貓全神貫注地踩踏人類的背，就像四周的按摩師的手法一樣，讓在旁的遊客感到超級可愛，甚至圍觀牠，大讚牠是「天才按摩師」，牠還誠意十足地按了至少一分鐘以上，一旁的客人忍不住說：「我願意付你400泰銖，你幫我按！」其實「貓按摩」的動作源於幼時踩奶，因為幼貓時期小貓喝母奶時，會用前腳腳掌按摩貓媽媽的乳房，以刺激乳腺讓奶水能順利出來。這種動作給予貓咪安全的感受，許多貓咪長大後還是記得這種感覺，因此在感到放鬆、安全的時候，就會做出這種動作，代表牠此刻的心情很愉快。