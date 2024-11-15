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這兩日空氣品質不佳，尤其是西半部的民眾特別有感，環境部今（15）日表示，受到颱風天兔及偏東風影響，西半部的擴散條件差，汙染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，短時間可能達到紅色警戒等級。同時提醒民眾，減少戶外劇烈活動。環境部表示，環境風場為東風時，受到地形影響，西半部擴散條件不佳，如果產生背風渦旋，容易使局部地區濃度上升。今日宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為良好等級。北部、雲嘉南、高屏、金門為普通等級，其中，北部、雲嘉南零星地區短時間可能達到橘色提醒等級；竹苗、中部則為橘色提醒等級。環境部表示，明天受到颱風及外圍環流影響，環境風場轉為東北風，中南部擴散條件稍差，汙染物稍易累積。宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。週日則是受到北季風增強，環境風場為東北風，中南部擴散條件稍差，汙染物稍易累積，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。環境部提醒，空氣品質不佳時期，應盡量減少外出，若要外出建議戴口罩防護，並多搭乘大眾運輸工具。另因空氣品質受氣候條件影響大，仍有較大不確定性，可留意空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或是透過「環境即時通」APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。