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▲YOASOBI將於2025年2月8日、9日一連2天在台北小巨蛋開唱。（圖／好玩國際文化）

▲YOASOBI兩場台北小巨蛋演唱會門票一票難求。（圖／好玩國際文化）

日本雙人音樂組合YOASOBI將於明年2月8日、9日首次登上台北小巨蛋舉辦演唱會，2萬張實名制門票吸引60萬人搶購，目前已經清出一次有登記但未繳費的票券，官方預計今（15）日中午12點公布最後一波敗部復活名單，由於有粉絲透露一時大意忘記繳費，遭取消買到門票的資格，讓進行第三次抽選的機率大大增加。一名首輪就被抽中YOASOBI演唱會門票的男粉絲，今天早上在Threads發文，透露看到偶像在社群平台更新影片，才驚覺自己沒有於規定的最後繳費期限、9日上午9點前完成付款手續，幸運到手的兩張VIP搖滾區連號門票被系統自動取消，原PO稱他「哭到不行」。依據官方公告，假如13日再次釋出的票券沒有售罄，15日中午12點至下午3點將進行第三次抽選，繳費期限為11月16日晚上7點，而已經有粉絲自招忘記付款，因此稍晚即有可能再度公布中選的名單，粉絲表示：「拜託今天讓我抽到票」、「如果今天中午YOASOBI敗部復活抽到我，我就請賴XX吃一個禮拜的午餐！」YOASOBI於2019年成軍，由作曲家Ayase、本業為創作歌手的ikura組成，為台灣日音迷們最喜愛的樂團之一，以「小說音樂化」創作聞名的兩人，有「最會創作爆紅歌曲的日本團體」封號，出道單曲〈夜に駆ける〉（向夜晚奔去）MV突破億次點閱，去年為動畫片《我推的孩子》創作的片頭曲〈アイドル〉更直接衝上Billboard全球排行榜冠軍，YOASOBI已經兩度來台舉行公開演出。演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演演出地點：台北小巨蛋演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統