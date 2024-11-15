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美國職棒大聯盟今（15）日公布年度最佳指定打擊（DH）獎項得主，由洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平雀屏中選，這是他連續2年、生涯第3次獲得此殊榮。另外他還入選「ALL MLB 」年度第一隊的指定打擊位置；之後大谷又被宣布拿下象徵最佳打者的漢克阿倫獎，個人今天拿下三項重要打擊獎項，風光無限。本賽季中，大谷翔平受右手肘手術影響，專注於打擊，整季出賽159場，繳出打擊率3成10、54支全壘打、130分打點和59次盜壘的生涯最佳紀錄，，並成為。在專注於打擊的這一年中，大谷留下了眾多令人驚豔的成就。大谷還獲得了最佳指定打擊獎，他是史上第2位連續4年獲得該獎的球員。另外，他還獲選「ALL MLB」第一隊的指定打擊。「ALL MLB MLB」成立於2019年．沒有區分美聯和國聯之分，透過球迷、媒體、聯盟官員等投票評選，挑出當季最佳的選手，名單包括：先發投手5名，牛棚投手2名，外野手3名，捕手1名，一壘手1名，二壘手1名，三壘手1名，遊擊手1名，指定打擊1名，還將選出一隊和二隊。在這之後，。大谷過去曾在2021年首度獲獎，成為漢克阿倫獎創設以來，史上首位奪獎的投手球員。大谷翔平本人今天並未出席此頒獎典禮，不過他透過VTR感謝投票者支持，「非常感謝你們，我很榮幸獲得這個以漢克阿倫之名來命名的獎項，我要向所有投票的粉絲和參與的人們表達感謝，2025 年見。」