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身為本屆世界棒球12強賽美國隊最資深投手Rich Hill，近日接受《今日美國》記者Bob Nightengale訪問時透露，「自己仍以重返大聯盟為目標，並希望能夠參與季後賽，並拿下世界大賽冠軍。」現年44歲的Hill生涯在大聯盟打滾16個賽季，今年仍還有大聯盟出賽紀錄，為家鄉球隊波士頓紅襪出賽4場，主投3.2局拿下0勝、1敗、防禦率4.91的成績。Hill生涯只在2007年、2016到2019年嚐到季後賽的滋味，並未有世界大賽冠軍戒指。談到明年是否想回到大聯盟，還是就此高掛球鞋，Hill表示，「我知道自己還能在大聯盟負擔局數，但如果最終沒有機會，看起來也只能這樣，我會按照自己的方式結束球員生涯，我很幸運自己能夠擁有這樣的球員生涯。」除了談到生涯規劃，Hill也在受訪時談到入選12強美國隊的插曲，並說道：「當我收到邀請時，我意識到我沒辦法幫美國隊投球，因為當時我還在40人名單上，但我隨後遭到釋出，便馬上答應美國隊的邀約，能跟這群年輕人一起奮戰是我的榮幸。」Hill生涯在大聯盟出賽386場，其中有248場為先發出賽，在1409局投球中，拿下90勝、74敗、送出1428次三振、防禦率4.01的成績，是一位先發、後援都適合的「工具馬」。