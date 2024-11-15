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隨著天兔颱風逼近台灣，也影響到國內外班機航班、海運航次，其中，國內外班機今（15）日取消34架次，離島交通船則有48航次停航，旅客出發前記得留意航班情況，以免行程受到影響。民航局表示，截至今日上午10點，國內線取消31架次，國際暨兩岸航線取消3架次。交通部航港局表示，今日有6航線、48航次交通船停駛，包含基隆-馬祖部分停航（新臺馬輪開航1航次，停航1航次；臺馬之星加開日航返台航班1航次)、北竿白沙-福州黃岐部分停航（開航2航次、停航2航次)昂）、高雄-馬公全部停航（1航次）、東港-小琉球部分停航（開航18航次、停航34航次）、鹽埔-小琉球部分停航（開航6航次、停航6航次）、富岡-綠島全部停航（4航次）。航港局提醒，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如果有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因為船班停航而滯留離島。