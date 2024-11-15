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▲薛仕凌（右）與謝盈萱在《影后》中飾演夫妻與工作夥伴。（圖／Netflix）

▲陳彥嘉健身時遇到粉絲喊「Power」直呼嚇爛。（圖／陳彥嘉Threads）

▲楊謹華（左起）、陳庭妮、謝瓊煖成《影后》閨密組。（圖／Netflix）

《影后》甫開播就讓台灣演藝圈工作者產生共鳴、觀眾也好評如潮，除了謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲等人的故事亮點，劇中捧紅影后的「關鍵推手」、舞蹈老師Sega（陳彥嘉 飾）也成為話題，特別是那句「交出你的泡ㄜ（Power）」台詞讓人腦袋揮之不去，有一名觀眾健身時遇到陳彥嘉，激動大喊：「我遇到Power啦！」讓本尊又驚又喜。《影后》是一部以「演藝圈」為背景的勵志影集，講述一位默默無名的女演員史艾瑪（林廷憶 飾）如何一步步克服困難，成為萬眾矚目的影后故事；這條艱難的築夢過程中，女主角在夢想與現實間掙扎，一一揭露娛樂圈的現實面與人性，同時呈現友情、愛情、親情等多層次情感。劇中除了「製作人」謝盈萱、「導演」薛仕凌攜手挖掘新人、拍出好看影視作品，幕後工作人員也功不可沒，其中以教導「影后們」跳舞的舞蹈老師Sega最讓人印象深刻。飾演Sega的陳彥嘉，劇中最常說的台詞就是「交出你的泡ㄜ（Power）」、「完美」、「妳們是仙女OK」，特別是「交出你的泡ㄜ（Power）」，不論是劇中女演員、還是追劇的觀眾，這一詞已在腦海揮之不去。陳彥嘉演活了Sega，下戲健身時被人認出，陳彥嘉表示：「昨天去健身快嚇死，有個妹妹帶著耳機在講電話，突然一直盯著我，盯著我，盯著我...我以為是我卡到她想要的器材，結果...她突然對著電話另一頭說...『哎！！！！我遇到Power啦！！！』、『哎哎！！！真的是Power本人哎！』，我原地嚇爛，直接跑去做別的器材。影后，#交出你的泡鵝。」陳彥嘉出道至今6年，先是從拍廣告起家，再轉往戲劇領域發展，除了拍過MV，也參演過《阿嬤》、《白日夢外送員》、《日蝕遊戲》等作品，如今終於因為《影后》被看見，初嚐走紅滋味。