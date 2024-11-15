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▲這次活動精心安排在花田中擺放象徵桃園農特產的形象裝置，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、桃園好米「米寶」等。（圖／翻攝大溪月眉休閒農業發展協會臉書）

▲2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）場域圖。（圖／取自大溪月眉休閒農業發展協會臉書）

▲2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）大眾運輸資訊（圖／取自桃園花彩節臉書）

▲2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）接駁車資訊（圖／取自桃園花彩節臉書）

▲2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）交通管制資訊（圖／取自桃園花彩節臉書）

桃園花彩節今年晉升為「2024大溪水岸花卉農遊」，將於明（16）日登場，活動至24日，地點同樣在大溪月眉休閒農業區，農業局和在地農民以波斯菊、百日草等景觀綠肥作物，展區花田面積達12公頃，勾勒出各種接地氣圖案，田裡刻意打造出黑毛豬、金元寶的圖騰，目前平均花開3、4成左右，預計之後圖騰將會更明顯。《NOWnews今日新聞》整理包含亮點、開幕式卡司、交通方式與交通接駁等資訊一次看。2024桃園花彩節（大溪水岸花卉農遊）於明天11月16日至11月24日於月眉休閒農業區遊客中心盛大開展，本次展區花田面積達12公頃（含農民創意花田競賽面積約5公頃），活動期間邀請U:NUS人氣團體、「蟲蟲馬戲團」親子劇、聽農村天籟-阿卡貝拉及多位精彩表演節目於假日上演，平常日每天有手作黏土、自然樹葉貼畫等多元又有趣的農事DIY及食農教育活動供民眾參與。11/16（六）-11/24（日）每日9:00-17:00大溪月眉休閒農業發展協會農業局說，這次活動精心安排在花田中擺放象徵桃園農特產的形象裝置，包括可愛的水蜜桃「桃寶」、桃園好米「米寶」、黑毛豬「豬寶」，以及清脆的大溪綠竹筍「筍寶」等，讓桃園好農的農產品以活潑新姿態出現在花海中。另外，樂天桃猿啦啦隊的吉祥物「樂天桃猿Rakuten Monkeys」，也首次登場花田景觀，增添滿滿桃園在地特色與活力。：11月16日下午15:00：李騰芳古宅停車場：邀請樂天女孩、弗莎巴西打擊樂團，還有高人氣偶像男團U：NUS登場帶來迷你音樂會。◼桃園火車站(後站)出發桃園客運5096線往大溪→於「月眉觀音寺站」下車。台灣好行-小烏來線(假日限定班次)於「新街尾站」下車經月眉古道到達活動會場。桃園客運5098線往大溪→「觀音寺」下車經月眉古道到達活動會場。台灣好行-大溪快線，於「新街尾站」下車經月眉古道到達活動會場。桃園市公車710至「觀音寺站」下車，再步行20分鐘抵達會場。北上：由國道一號，平鎮交流道，銜接66東西向快速道路(大溪終點端)下，循員林路一段、介壽路至大溪。南下：由國道三號，大溪交流道下，循員林路一段、介壽路至大溪。下大溪交流道，往慈湖、大溪方向左轉台3線省道(員林路)直行並下坡過武嶺橋後左轉即為月眉停車場、第二停車場、多功能草皮園區停車場，可再轉搭接駁。◼汽車停車場：橋頭停車場、月眉停車場、第二停車場、七張福德宮停車場◼接駁站資訊：接駁時間 09:00-18:00，停靠點包含月眉停車場、月眉遊客中心、月眉第二停車場、多功能草皮園區停車場、山豬湖生態園區。假日每20分鐘1班次、平日每30分鐘1班。2024大溪水岸花卉農遊，11月16日至24日熱鬧登場，每日上午9時至傍晚5時在大溪區月眉休閒農業區辦理相關活動，大溪警方規劃交通疏導勤務，交通管制措施規劃如下：◼車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，嚴禁大型（遊覽）車進入，車輛請停放月眉第一、第二停車場、橋頭、多功能草皮園區停車場及中庄第一臨時停車場等5處。◼主辦單位於平假日期間均有安排40人座客運巴士接駁（平日1部，假日2部），由月眉第一停車場＞月眉遊客服務中心＞月眉第二停車場＞多功能草皮停車場＞山豬湖園區，請遊客多加利用。◼離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由月眉路246巷及信義路525巷離場。◼如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪觀光橋步行至展場，享受漫遊樂趣。