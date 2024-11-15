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▲據公開資訊觀測站，崇越集團在5月22日曾發出「補發本公司策略長辭任公告」，針對4月16日，集團董事長兼策略長郭智輝辭任一事，補發訊息。（截自公開資訊觀測站）

經濟部長郭智輝今年4月16日宣布接任，並同時間辭去自己在崇越集團策略長職位。然而，他卻被立委爆出當時並未發佈依規定重訊，但證交所未開罰。郭智輝今（15）日受訪表示，自己是尊重法律的人，也有在公開資訊觀測站登載，相信是舉報人沒有了解情況，讓委員可能誤會。據公開資訊觀測站，崇越集團在5月22日曾發出「補發本公司策略長辭任公告」，針對4月16日，集團董事長兼策略長郭智輝辭任一事，補發訊息。 民眾黨立委黃國昌指出，郭智輝，在卓榮泰4月16日宣布其將接任經濟部長後，崇越卻沒有發布重訊，遲至5月22日才補發重訊，批證交所「遇到大官就轉彎」。對此，郭智輝回復，個人一定是尊重法律規定，所以來到內閣前都有依法申報，公開資訊觀測站也有登載，「可能他（黃國昌）或者是說跟他舉報的人，沒有了解狀況，所以委員他們可能誤會了。」他再次重申，自己就是遵法、守法的人，都有依照規定去申報，那至於離開公司以後所發生的問題，自己就不清楚，但也希望外界可以理解。