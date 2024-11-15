我是廣告 請繼續往下閱讀

▲15日上午，劉姓男子駕車行經北市環河南路一段附近出車禍，萬華分局獲報後趕抵，發現劉男渾身酒氣，酒測值達1.10mg/L，當場被依現行犯逮捕。（圖／翻攝畫面）

15日上午7時許，32歲的劉姓男子、駕車行經北市環河南路一段附近出車禍，萬華分局獲報後趕抵，卻發現劉男渾身酒氣，對於警方詢問均答非所問，還想趁隙逃離現場，被警方攔下後，其酒測值竟高達1.10mg/L，當場被依現行犯逮捕，全案依公共危險罪嫌，移送台北地檢署偵辦。據了解，劉男於今天上午，駕車行經環河南路一段出車禍，警方趕抵之後，發現劉男身上散發濃厚酒味，且對於警方詢問也答非所問，離譜的是還想趁隙逃跑。警方見狀將其攔下並實施酒測，其酒測值達1.10mg/L涉嫌公共危險罪，當場被依現行犯逮捕並帶回偵辦。警方也呼籲民眾，喝酒不開車、開車不喝酒、酒後找代駕、勿飲酒駕車害人害己，本分局針對民眾飲酒駕車情事零容忍，必定嚴加取締，絕不輕言放過，亦提醒隔日有駕車規劃前夜切勿飲酒過晚，避免酒精無法代謝，民眾切勿心存僥倖。